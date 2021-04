Flight Penguin ułatwi wyszukiwanie lotów

Leć z pingwinem

Ze względu na obostrzenia nie jest to najlepszy okres na planowanie podróży, ale sytuacja związana z pandemią powinna w końcu się ustabilizować. Z myślą o lepszych czasach autorzy serwisu Hipmunk (jednego z najpopularniejszych agregatów do wyszukiwania tanich połączeń lotniczych) zapowiedzieli nową inicjatywę. Flight Penguin to zaprojektowana ostatnio przez firmę wtyczka do przeglądarki Chrome.

Dla fanatyków podróży

Po zainstalowaniu dodatku przeglądarka automatycznie przeszukuje witryny najbardziej znanych linii lotniczych i przedstawia użytkownikowi raporty o dostępnych połączeniach lotniczych oraz ich cenach. Interesujący w przypadku Flight Penguina jest model biznesowy. Zazwyczaj tego typu serwisy zarabiają na prowizjach od sprzedanych biletów. Nowe narzędzie będzie zamiast prowizji pobierać abonament w wysokości 10 dolarów miesięcznie od konta. Korzystanie z nowej platformy może więc dużo bardziej opłacać się osobom, które często podróżują.

Firma zapewnia też, że w żadnym wypadku nie będzie umawiać się z branżą lotniczą. Wiele portali turystycznych ma tendencję do manipulowania wynikami wyszukiwania, by bardziej promować konkretne linie. Po wyszukiwaniu Flight Penguin proponuje m.in. kilka różnych wariantów sortowania listy (wg. cen, terminu czy długości lotu). Dodatkową atrakcją ma być możliwość płacenia punktami lojalnościowymi, przyznawanymi za korzystanie z wtyczki.

fot. Pixabay