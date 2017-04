Flip 4 – przenośny głośnik od JBL

JBL Flip 4 to przenośny głośnik Bluetooth, który zapewnia potężny dźwięk stereo. Jego społecznościowy charakter zapewnia technologia JBL Connect+ umożliwiająca bezprzewodowe połączenie ze sobą nawet 100 głośników obsługujących tę technologię. Po co to komu? Niby można bez tego żyć. Jednak jeśli wraz ze swoimi przyjaciółmi jesteście fanami brzmienia JBL, to wystarczy, że każdy z Was zaopatrzy się w nowy głośnik JBL Flip 4, a wówczas każde Wasze spotkanie będzie mogło odbywać się w towarzystwie ulubionego brzmienia w naprawdę potężnym wydaniu.

JBL Flip 4 to nawet 12 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki. Urządzenie zostało wyposażone w Bluetooth 4.2, z którym połączyć można nawet 2 smartfony lub tablety, by na zmianę odtwarzać dźwięk stereo. Wodoodporność IPX7 oznacza, że głośnik Flip 4 można zanurzać w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra. Jest to tzw. pierwsza klasa wodoszczelności „podwodnej". Przedmioty tej klasy nadają się do użytku w czasie pływania w wodzie i snorkelingu, gdzie duże głębokości nie występują. Dzięki trwałemu materiałowi osłaniającemu i wytrzymałym gumowym elementom obudowy w 6 żywych kolorach (czarnym, szarym, turkusowym, niebieskim, białym i czerwonym), głośnik sprawdzi się nawet w trudnych warunkach.

Cena detaliczna: 599 zł.