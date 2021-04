Floom, czyli po drugiej stronie globusa

Użytkownicy przeglądarki Chrome uruchamianej na smartfonach działających pod kontrolą Androida mogą sprawdzić, co znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi.

Po odwiedzeniu strony Floom (floom.withgoogle.com) na smartfonie zostaje uruchomione narzędzie rzeczywistości rozszerzonej (AR) pozwalające wirtualnie „przekopać się" na drugą stronę planety. Aby to zrobić, należy skierować obiektyw aparatu w wybrane miejsce za podłodze i tapnąć wyświetlany na ekranie symbol wiru. Po odbyciu kilkusekundowej przejażdżki dowiadujemy się, co leży po przeciwnej stronie globusa. Miejsce to można od razu obejrzeć w aplikacji Google Earth.

Explore the world with Floom, a new experiment that lets you create AR tunnels to get to the other side of the planet ➝ https://t.co/QDn3ktteJF #WebXR pic.twitter.com/HDCmdy31Sx