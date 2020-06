Folia samoprzylepna do monitorowania stanu zdrowia

Kawałek folii

Nowy pomysł specjalistów z grupy badawczej działającej przy Uniwersytecie Kalifornijskim polega na wykorzystaniu folii samoprzylepnej dołączanej do powszechnie używanych gadżetów. Chodzi o to, by nawet typowy smartwatch lub band zamienić w zaawansowane narzędzie do monitorowania stanu zdrowia.

System opracowany przez badaczy analizuje pot użytkownika i na podstawie jego składu przekazuje zainteresowanemu informacje o jego kondycji.

Czuwa nad zdrowiem

Specjalnie opracowane czujniki umieszczone na kawałku folii samoprzylepnej sprawdziły się już podczas testów prowadzonych przez specjalistów. Jak wykazali naukowcy, ten cienki, lekki i plastyczny materiał nadaje się do wykorzystania go w roli systemu monitorowania zdrowia właśnie dlatego, że da się go umieścić na już używanych gadżetach bez zmiany ich wbudowanych funkcji lub wyglądu.

Dzięki analizie składu potu przeprowadzanej przez specjalne sensory umieszczony po drugiej stronie „naklejki" układ zamienia informacje na sygnały, które potem wysyłane są do zegarka. Tym sposobem użytkownik otrzymuje pełną analizę potu i raport o stanie swojego zdrowia. Pozyskiwane w ten sposób dane są szczególnie wartościowe jako źródło informacji o metabolizmie danej osoby i przydatne dla chorych z cukrzycą.

Specjalna aplikacja

Do pełnej obsługi takiej samoprzylepnej folii monitorującej niezbędna jest jednak aplikacja służąca do przetwarzania uzyskiwanych z zegarka informacji. Docelowo naukowcy chcą rozszerzyć możliwości takiej folii, by analizowała więcej parametrów ludzkiego organizmu.

Podczas testów wykazano, że folia jest na tyle lepka, że nie odpadnie w trakcie wykonywania ćwiczeń lub innych aktywności fizycznych.

fot. Uniwersytet Kalifornijski