Fortnite nie wróci na razie do AppStore

Do wiosny bez zmian

Zapadł kolejny wyrok w sądowej batalii pomiędzy obiema firmami. Sprawa dotyczy usunięcia z AppStore gry Fortnite, co było odpowiedzią właściciela platformy na próby nielegalnego ominięcia prowizji w sklepie. Od tego czasu Epic dowodził swoich racji w sądzie, oskarżając Apple'a o wprowadzanie monopolu i próbując wymusić tymczasowe przywrócenie gry do sklepu.

Nieskuteczne odwołanie

Wniosek ten został już odrzucony parę tygodni temu, a tuż przed weekendem sąd odrzucił również złożone przez firmę odwołanie. Podtrzymana została więc pierwotna wersja orzeczenia. Firma Apple nie będzie zobligowana do tymczasowego przywrócenia Fortnite’a do sklepu. Jednocześnie sąd podtrzymał zakaz blokowania narzędzi deweloperskich firmy Epic, co w praktyce sprawiłoby wiele problemów wszystkim tworzącym gry na bazie silnika Unreal Engine. Sąd uzasadnił taką decyzję tym, że spór dwóch firm nie może wpływać na interesy osób postronnych.

Odległy finał

Sprawa dotarła więc do martwego punktu. Jeżeli Epic Games nie zdecyduje się ostatecznie ustąpić i usunąć kontrowersyjnego mechanizmu rozliczania transakcji poza grą, na finał postępowania trzeba będzie poczekać do lata. Na zmianę zdania przez twórców Fortnite’a natomiast się nie zanosi. W komentarzu do wyroku firma wyraziła wdzięczność dla sądu z powodu zablokowania możliwości działań odwetowych i zapowiada dalszą walkę o zakończenie monopolistycznych praktyk Apple'a.

Termin rozstrzygnięcia sporu zależy w głównej mierze od tego, czy w procesie wezmą udział przysięgli, na czym zależy zwłaszcza firmie Epic. Oznaczałoby to jednak, że sprawa się przeciągnie w czasie, a Fortnite nie ma szans wrócić na ido AppStore co najmniej do lata 2021 roku.

fot. Epic Games