Forza Motorsport 7 w wersji demo

Oficjalna wersja demonstracyjna gry Forza Motorsport 7 zostanie udostępniona bezpłatnie na platformy Xbox One oraz Windows 10. Demo będzie zawierać trzy unikalne typy wyscigów, obejmujące różnorodne klasy pojazdów i rodzaje rywalizacji, dostępne w pełnej wersji gry. Do wyboru graczy trafi samochód okładkowy - Porsche 911 GT2 RS - przygotowany na zupełnie nowy tor w Dubaju, umiejscowiony na jednej z najsłynniejszych tras na świecie, prowadzącej przez przełęcz Jebel Hafeet Pass. Zupełnie nową klasę wyścigową w grze reprezentować będzie ciężarówka rajdowa Mercedes-Benz Tankpool, której osiągi gracze sprawdzą na szybkim torze Mugello we Włoszech. Wirtualni kierowcy poszukujący najbardziej intensywnych wrażeń zasiądą za kierownicą Nissana NISMO GT-R LM i skierują się na tor Nürburgring Grand Prix, znany z ciasnych zakrętów i zmian w elewacji terenu, gdzie doświadczą zmiennych warunków pogodowych wpływających na zachowanie pojazdu na drodze. Wersja demonstracyjna Forza Motorsport 7 pozwoli też na dobranie poziomu trudności do umiejętności gracza, natomiast użytkownikom komputerów PC umożliwi dostosowanie wydajności gry do możliwości posiadanego sprzętu.

Jednocześnie z zapowiedzią wersji demonstracyjnej gry zaprezentowana została reklama telewizyjna Forza Motorsport 7, oparta o koncept popularnej zabawy w „gorące krzesła", gdzie fotele zastąpiono najbardziej pożądanymi samochodami świata. Komik Adam Corolla, zawodowy kierowca wyczynowy Ken Block, i grupa pasjonatów gier, przenoszą domową zabawę na tor wyścigowy za kierownice niezwykłych maszyn jak Pagani Huarya, Porsche Cayman GT4, Plymouth Barracuda, i zbudowany przez samego Blocka Ford Mustang "Hoonicorn".