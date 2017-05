Fotel gamingowy od Corsair – T1 Race

Corsait T1 Race jest tapicerowany luksusową skórą PU. Na rynku pojawiło się pięć modeli, które różnią się od siebie barwą wykończenia inspirowanego designem samochodów wyścigowych. T1 Race jest dostępny w kolorach: żółtym, białym, niebieskim, czerwonym oraz czarnym. Logotyp został gustownie wyhaftowany na tylnej części fotela i wytłoczony na powierzchni zagłówka. Nylonowe kółka zapewniają łatwy ruch po dowolnej powierzchni, co pozwala na bezproblemowe przemieszczanie sprzętu po biurze lub pokoju.

Wyścigowa struktura fotela T1 stanowi kluczowe rozwiązanie w projekcie Corsair. Kierowcom Formuły 1 dostarcza się maksymalnego komfortu wewnątrz ciasnego bolidu, aby zapewnić możliwie najwygodniejszą pozycję. Ergonomia jest także niezwykle ważnym elementem dla każdego gracza czy pracownika biurowego, który codziennie spędza wiele godzin przed komputerem.

T1 Race gwarantuje sterowanie oparciem krzesła pod kątem od 90 do 180 stopni, personalizację podłokietników oraz oferuje stalowy podnośnik pneumatyczny, który zapewnia regulację wysokości siedzenia. Dzięki dostępnym opcjom kontroli, posiadacze fotela Corsair z łatwością dostosują go do swoich potrzeb. Dodatkowo, gdy użytkownika T1 Race dopadnie zmęczenie, za pomocą jednego ruchu ręki, z łatwością zmieni ustawienie siedzenia na w pełni poziome. Dzięki temu będzie mógł ułożyć się wygodnie i odpocząć.