Fotogrametryczny Wersal Google'a

Jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych na świecie – pałac w Wersalu – można zwiedzać za darmo dzięki zestawom rzeczywistości wirtualnej HTC Vive i Oculus Rift.

Dział Google Arts & Culture wraz z zarządcami Wersalu zakończyli pracę nad – jak sami mówią – „największym projektem fotogrametrycznym w historii pałacu". W efekcie powstały zdjęcia 24 pomieszczeń i wnętrz – w tym królewskich apartamentów, kaplicy, Opery Królewskiej i Sali Lustrzanej. Ich łączna powierzchnia to około 7000 metrów kwadratowych (wraz ze ścianami i sufitami sfotografowano 36 000 metrów kwadratowych). Na zdjęciach uwieczniono ponadto meble oraz ponad 100 rzeźb, gobelinów obrazów i innych dzieł sztuki.

Na cały materiał składa się ponad 132 000 zdjęć wykonanych pod różnymi kątami. Mają one łączną objętość około 4 TB. Pozwoliło to odtworzyć fotografowane obiekty w technologii 3D i przenieść je do wirtualnego świata.

Dla osób, które nie dysponują goglami VR, przygotowano osobną wystawę na stronie VersaillesVR: le Château est à vous. Znalazło się w niej 390 panoram i zdjęć pomieszczeń oraz dzieł sztuki.

fot. Google