Fractal zaprezentował zasilacze z serii Ion Gold

Energia na lata

Fractal zaprezentował nowy modułowy zasilacz Ion Gold 80 Plus. Ma on głębokość 150 mm, co umożliwia komfortowy montaż także w mniejszych obudowach. Producent daje na irządzenie aż 7 lat gwarancji.

Trwały i bezpieczny

Konstrukcja wyposażona jest w wentylator 140 mm z łożyskiem LLS, osiągający temperaturę maksymalnie 50°C przy obciążeniu na poziomie 80%. W uzwojeniu pierwotnym wykorzystano japońskie kondensatory masowe 105°C, a w uzwojeniu wtórnym są kondensatory elektrolityczne i półprzewodnikowe 105°C. Taki dobór komponentów ma zapewnić nawet 100 tysięcy godzin bezawaryjnej pracy. Zasilacz ma modularny kabel 24-pinowy i kable w oplocie. Napięcie wejściowe wynosi 100–240 W, a częstotliwość to 50–60 Hz.

Producent oferuje też cały zestaw zabezpieczeń elektrycznych – ochronę przed przepięciami, podnapięciową, przed przekroczeniem mocy, nadprądową, termiczną oraz przeciwzwarciową. Wymiary Ion Gold 80 Plus to 150x150x86 mm.

Zasilacz kupimy w wersji 550, 650, 750 i 850 W. Europejskie ceny poszczególnych modeli to:

550 W – 80 euro (ok. 370 zł)

650 W – 90 euro (ok. 410 zł)

750 W – 100 euro (ok. 455 zł)

850 W – 110 euro (ok. 500 zł)

fot. Fractal