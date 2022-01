Francja: Big Tech ukarany wysokimi grzywnami

Latwo się zgadzasz – powinieneś łatwo zrezygnować

Google i Meta zapłacą we Francji wysokie kary finansowe za utrudnianie internautom unikania śledzenia za pomocą plików cookie.

Francuska instytucja odpowiedzialna za ochronę danych osobowych (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL) poinformowała, że Google zapłaci grzywnę w wysokości 150 mln euro, a Meta – 60 mln. Według francuskiej instytucji koncerny Big Tech utrudniają użytkownikom serwisów internetowych wyrażanie sprzeciwu wobec śledzenia ich preferencji i gromadzenia danych za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarkach.

CNIL stwierdziła, że odrzucenie przez użytkownika zgody na profilowanie za pomocą plików cookie powinna być tak samo łatwe, jak jej udzielenie, czyli zależeć od jednego kliknięcia. Według francuskiego organu witryny Facebooka, Google'a i YouTube'a nie spełniają tego warunku.



Pliki cookie to krótkie informacje wymieniane przez witrynę internetową z przeglądarką. Zawierają dane użytkownika, które mogą posłużyć do jego identyfikacji, a także określenia jego różnych preferencji. Akceptując politykę cookie serwisu, zgadzamy się na udostępnienie mu tych informacji, które będzie mógł wykorzystać na przykład do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

fot. Comfreak – Pixabay