Francja walczy z sieciową pornografią

Odwiedzający strony WWW z pornografią pod większą kontrolą

Pomysłodawcą ustawy nakładającej na operatorów witryn sieciowych obowiązek sprawdzania wieku jest prezydent Emmanuel Macron; wezwał on do uchwalenia odpowiednich przepisów już w styczniu br. Teraz parlament wyraził zgodę na wprowadzenie takich regulacji. Zostaną one zapisane w ustawie, która ma przeciwdziałać przemocy domowej. Osoby mające mniej niż 18 lat nie będą mogły przeglądać materiałów przeznaczonych dla dorosłych.

Francuskie prawo daje właścicielom stron WWW swobodę decydowania o sposobie weryfikowania wieku internauty. Jednym z mechanizmów ma być obowiązek podania numeru karty kredytowej.

Na czarnej liście

Francuskie władze będą miały możliwość utworzenia czarnej listy zagranicznych stron WWW, które nie dostosują się do nowych przepisów. Jeśli witryna nie zareaguje na ostrzeżenie francuskich urzędników, ci zwrócą się do paryskiego Trybunału Sprawiedliwości o przesłanie operatorom telekomunikacyjnym nakazu zablokowania dostępu do tych witryn z Francji.

Podobne przepisy próbowano wprowadzić w Wielkiej Brytanii już w ubiegłym roku. Pomysł upadł ze względu na obawy związane z przekazywaniem numerów kart kredytowych operatorom strom pornograficznych. W przypadku wycieku takich informacji osoby korzystające ze stron dla dorosłych mogłyby być narażone na szantaż.

fot. Pixabay