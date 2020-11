Francja żąda pieniędzy od firm Big Tech

Odwieszony podatek

Francuskie Ministerstwo Finansów wysłało przedstawicielstwom działających nad Sekwaną koncernów technologicznych wezwania do zapłaty podatku od usług cyfrowych. Na liście adresatów znalazły się m.in. Amazon, Google i Facebook.

Płać tam, gdzie zarabiasz

W ubiegłym roku Francja nałożyła na firmy technologiczne 3-procentowy podatek od przychodów z usług cyfrowych. Opłatę miały odprowadzać przedsiębiorstwa, których przychody przekraczają we Francji 25 milionów euro oraz są większe niż 750 milionów euro na całym świecie.

Władze w Paryżu zawiesiły jednak pobieranie podatku na początku bieżącego roku, gdy w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prowadzone były negocjacje dotyczące międzynarodowych przepisów podatkowych. Ewentualne wycofanie podatku miało nastąpić tylko w sytuacji, w której zostałoby osiągnięte porozumienie w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących opodatkowania transgranicznego w epoce handlu elektronicznego. Obecnie duże firmy technologiczne mogą księgować zyski w krajach, w których obowiązują niskie stawki podatkowe – niezależnie od tego, gdzie w rzeczywistości prowadzą działalność. W rezultacie unikają one odprowadzania opłat do budżetów państw, w których osiągają przychody.

Zbyt długie negocjacje

Ministerstwo Finansów już wcześniej zapowiedziało, że pobierze trzyprocentowy podatek w grudniu, jeśli do tego czasu niemal 140 krajów biorących udział w negocjacjach nie osiągnie porozumienia. Już w październiku ustalono jednak, że rozmowy będą kontynuowane do połowy 2021 roku. Jednym z powodów, dla których nie udało się zakończyć negocjacji, była niechęć administracji Donalda Trumpa do podpisania wielostronnego porozumienia przed wyborami prezydenckimi w USA. Dodatkowo pandemia koronawirusa utrudniła prowadzenie rozmów.

Rzecznik ministerstwa oświadczył zatem, że firmy podlegające przepisom o podatku od usług cyfrowych otrzymały wezwanie do wniesienia raty za 2020 rok. Przedstawiciele Facebooka poinformowali w odpowiedzi, że firma chce postępować zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującym we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Pozostałe przedsiębiorstwa objęte podatkiem wydały podobne oświadczenia.

Francuskie władze liczą na to, że dzięki podatkowi budżet zostanie zasilony kwotą około 400 milionów euro.

fot. Pixabay