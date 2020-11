FreeBuds Studio – nowe słuchawki Huawei z redukcją szumów

Brak zakłóceń

Huawei FreeBuds Studio to pierwsze nauszne słuchawki Huawei z redukcją szumów. Sprzęt wyposażono też w podwójną antenę Bluetooth, dzięki czemu powinny pracować bezproblemowo nawet w miejscach, gdzie występują duże zakłócenia. Pozwala to też na komunikację z dwoma urządzeniami jednocześnie – sprzęt jest zgodny z Windowsem, iOS-em oraz Androidem.

Dopasowane pod wieloma względami

Nauszniki mają wymiary 65x42 mm, a dzięki wkładce ze skóry proteinowej dopasują się do każdego ucha. Pałąk można rozciągnąć do 150 stopni, co pozwoli dopasować urządzenie do kształtu oraz rozmiaru głowy użytkownika. Sterowanie pracą słuchawek jest możliwe także za pomocą gestów takich jak przeciąganie palcem po nauszniku.

Ważna jest też aktywna, dynamiczna redukcja szumów. Gdy jest włączona, akumulator pozwala odtwarzać muzykę na jednym ładowaniu przez 20 godzin, a po jej wyłączeniu nawet 24 godziny. Podładowanie przez 10 minut wystarczy, by uzyskać dodatkowe 5 godzin pracy z redukcją szumu. Dźwięki otoczenia wyłapywane są dzięki układowi mikrofonów sprzężonemu z czujnikiem IMU. Firma chwali się też trybem „świadomości”, który redukuje głośność muzyki na podstawie odczytów mikrofonów, by użytkownik mógł prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

Promocja na start

Słuchawki są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i złotej. Do 30 listopada w zestawie wycenionym na 1000 zł dostaniemy opaskę sportową Huawei Band 4. W regularnej sprzedaży, która rozpocznie się 1 grudnia, sprzęt będzie kosztował 1400 zł.

fot. Huawei