Freecom - stacje dokujące do dysków twardych

Nowe stacje dokujące z serii mDock od firmy Freecom oferują wybór spośród różnych interfejsów, a kompaktowe i solidne metalowe obudowy idealnie pasują do atrakcyjnych 2,5 oraz 3,5-calowych dysków twardych od Freecom.

Stacje dokujące nadają się zarówno do użytku profesjonalnego, jak i domowego. Mogą być wykorzystane do instalacji oprogramowania lub obrazów dysków, szybkiego formatowania lub kasowania danych, pobierania danych z starych dysków, testów diagnostycznych czy tworzenia kopii zapasowych.

Dzięki dostępnym interfejsom, w tym USB 3.1 Gen2/Type-C, USB 3.0, USB 2.0 i PATA/IDE, można je podłączyć do dowolnego komputera i natychmiast korzystać z zewnętrznego napędu.

mDock 3.0, mDock USB-C i mDock Pro posiadają pojedyncze pionowe gniazda, pasujące do dysków 2,5 i 3,5 cala. mDock Duplicator wyposażony jest w dwa gniazda, do których podłączymy dyski 2,5 i 3,5-calowe, jednocześnie umożliwiając bezpośrednie kopiowanie danych z jednego dysku twardego do drugiego, bez konieczności użycia komputera. Wystarczy, że użytkownik kliknie w dyski twarde na duplikatorze i naciśnie przycisk, a dysk twardy zostanie skopiowany.

Parametry stacji dokujących mDock od Freecom: