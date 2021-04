Fujifilm zaprezentował aparat fotograficzny Instax Mini 40

Fotografia w dawnym stylu

Fujifilm zaprezentował nowy model aparatu z serii Instax. Jest to urządzenie służące do wykonywania tzw. fotografii natychmiastowych – zdjęcie wywoływane jest od razu po wykonaniu dzięki środkom chemicznym znajdującym się w wymiennym wkładzie. Technologia ta jest już dość stara, jednak wciąż cieszy się sporą popularnością, a kolejne aparaty tego typu nadal powstają.

Obudowy takich aparatów stawały się z biegiem lat coraz bardziej nowoczesne. Fujifilm doszedł jednak do wniosku, że w efekcie utraciły one swój pierwotny urok. Z tego powodu projektanci Mini 40 odwołali się do stylistyki retro nawiązującej do lat 80. Czarna obudowa z tworzywa sztucznego imituje skórzane obicie, a na łączeniach znajdują się chromowane ozdobniki.

Zdjęcia kieszonkowe

Wymiary Mini 40 to zaledwie 104x121x65 mm. By zminiaturyzować obudowę, producent zastosował pomniejszone wkłady na chemikalia. Aparat ma obiektyw o ogniskowej 60 mm i przysłonie f/12,7. Model obsługuje specjalny tryb do robienia selfie. Czas naświetlania zależy od pory dnia – jest dopasowywany automatycznie i może wynosić od 0,004 do 0,5 sek. Aparat jest zasilany dwoma bateriami typu LR6. Jego masa wynosi 330 g.

Urządzenie wyceniono na około 100 dolarów. Polska cena nie została jeszcze ujawniona.

fot. Fujifilm