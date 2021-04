Fujitsu włącza się do wyścigu kwantowego z IBM

Kubity w cenie

Fujitsu to japońska spółka, znana dawniej ze współpracy z Siemensem przy produkcji m.in. laptopów. Po wyprzedaniu swoich działów zajmujących się produkcją pecetów oraz twardych dysków, gigant postanowił skupić się na produkcji komputerów kwantowych. Japończycy zapowiadają, że w najbliższych latach będą rywalizować z IBM-em.

Sojusz japoński

IBM zapowiedział ostatnio, że do 2023 roku zbuduje komputer kwantowy o wydajności aż 1000 kubitów. Fujitsu co prawda nie złożył podobnej deklaracji, ale za to pozyskał mocnego sojusznika. Firma potwierdziła, że przynajmniej do 2025 roku będzie mieć wsparcie instytutu badawczego Riken. To położone pod Tokyo laboratorium, w którym powstał superkomputer Fugaku (obecnie najszybsza maszyna tego typu na świecie), zaprzęgnięty niedawno do prowadzenia badań nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

O możliwej współpracy obu firm mówiło się już w 2020 roku. Umowa ma dotyczyć nie tylko wspólnego opracowywania nowego sprzętu, ale też oprogramowania do niego. Fujitsu i Riken będą pracować m.in. nad zmniejszeniem rozmiarów kubitów i udoskonalaniem związanych z nimi procesów technologicznych.

fot. Riken