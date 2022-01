G Suite. Użytkownicy odzyskają swoje dane

Google będzie łaskawy dla dawnych użytkowników usługi G Suite

Dawna usługa Google Apps for Work, a później G Suite była darmowa. W 2012 Google zdecydował o wprowadzeniu pełnej płatności za G Suite. Użytkownicy, którzy nie chcieli wnosić opłat, narażeni zostali na utratę kont, a wraz z nimi wszystkich danych. Google nie planował możliwości ich przeniesienia i stworzenia darmowego odpowiednika płatnej G Suite.

Wygląda jednak na to, że powiał wiatr zmian. Serwis Ars Technica poinformował niedawno, że na stronach pomocy technicznej Google Workspace pojawiła się treść mówiąca o możliwości przeniesienia danych przez „wczesnych” użytkowników G Suite.

Można tam przeczytać: „W nadchodzących miesiącach umożliwimy przeniesienie płatnych treści spoza Google Workspace i większości danych do wersji bezpłatnej. Ta nowa edycja nie obejmuje funkcji premium, takich jak niestandardowa poczta e-mail lub zarządzanie wieloma kontami”.

Jednak usuną nieprzeniesione konta

Użytkownicy mają czas na migrację do 1 lipca 2022 r., ale już w maju konta będą przeniesione do płatnej Google Workspace w przypadku, gdy koncern będzie miał dane płatnicze klienta. Jeżeli takie dane nie zostaną uzupełnione do 1 lipca, konto będzie nieodwołalnie usunięte.

Google Workspace to działający w chmurze zbiór programów służących efektywnej pracy w grupie. W skład pakietu wchodzą: poczta Gmail, Dysk Google, Google Meets i Dokumenty Google.

fot. Pixabay