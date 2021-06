G7 osiągnęła porozumienie w sprawie globalnego podatku dla korporacji

Podatek minimalny

Podczas tegorocznego szczytu państw G7 udało się osiągnąć bardzo istotne porozumienie. Dotyczy ono wprowadzenia globalnego, 15-procentowego podatku dla przedsiębiorstw. Uchwała ma uszczelnić działanie systemów podatkowych i zniechęcić wielkie koncerny do księgowania dochodów w państwach o najniższych obciążeniach podatkowych.

Największe koncerny często zmniejszały wysokość płaconych podatków zakładając lokalne oddziały w krajach o bardziej atrakcyjnych stawkach. Następnie, wykazując dochody jako wypracowane przez zagraniczne filie, giganci w całkowicie legalny sposób obchodzili obowiązujące prawo podatkowe. Przykładowo, irlandzki oddział Microsoftu zapłacił w tym roku zerowy CIT, ponieważ oficjalnie jest rezydentem na Bermudach.

Koniec kreatywnej księgowości

Wprowadzenie stawki minimalnej ma sprawić, że pieniądze nie będą już na taką skalę wyprowadzane z państw, w których zostały zarobione. Wysokość stawki minimalnej dobrano w taki sposób, by mocno ograniczyć opłacalność rozliczania się za granicą, ale wciąż pozostawić państwom pewną dowolność ustalania obciążeń. Stawka 15% to wciąż mniej niż wynosi CIT w większości krajów. Porozumienie ograniczy więc opłacalność rajów podatkowych pod warunkiem, że inne państwa nie będą stosować dużo większych stawek.

Czy zyska każdy?

W praktyce G7 nie może jednak niczego narzucić innym krajom. Tym bardziej, że nie wszyscy na takiej zmianie zyskają. Niskie podatki to w końcu również forma przyciągania zagranicznego kapitału, który napędza gospodarkę w tzw. rajach podatkowych. Jeżeli rozliczanie się w nich nie będzie opłacalne, kraje te odczują wyraźny spadek wpływów do budżetu. Rząd Wielkiej Brytanii jest pewien, że takie przepisy mocno podreperują budżet wielu państw po pandemii, ale z drugiej strony stratna może być np. Irlandia, gdzie CIT to obecnie jedyne 12,5%, albo Cypr (10%).

Uchwała nie sprecyzowała też, które firmy zostaną objęte nowymi przepisami – bardzo ogólnie wspomina się o największych przedsiębiorstwach międzynarodowych. Porozumienie państw G7 jest zatem dopiero początkiem długiej drogi do zmian. Kolejnym krokiem ma być podobna debata podczas zbliżającego się szczytu G20.

fot. logo G7 2021, Wielka Brytania