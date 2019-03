GDC 2019: Intel prezentuje rozwiązania wspierające rozwój branży gier

Intel chwali się, że nowy procesor firmy będzie kluczowy dla graczy. Intel Core 9 (serii H) 9 generacji zadebiutuje w drugim kwartale tego roku, w tym nowe procesory Intel Core i9. Cała gama wysokowydajnych procesorów mobilnych będzie napędzać laptopy dla graczy i twórców cyfrowych treści. Mają one wydajność najwyższej klasy, która jest niezbędna by grać i rywalizować w grach AAA z płynną animacją czy też nagrywać i przesyłać strumieniowo treść z gier.

Technologia Intel® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) zapewnia najnowszą i łączność Wi-Fi, do szybkiej, pozbawionej opóźnień gry. Z kolei pamięć Intel Optane umożliwia połączenie dużej pojemności i wysokiej wydajności systemu oraz szybkości reakcji w jeszcze smuklejszych maszynach.

Wśród dodatkowych rozwiązań można wyróżnić:

• Intel Graphics Command Center - aplikacja, która pomaga optymalizować wrażenia płynące z użytkowania grafiki. Zbudowany od podstaw także w oparciu o opinie społeczności, Intel Graphics Command Center został zaprojektowany z myślą o prostocie i łatwości obsługi dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika, automatycznemu wykrywaniu i optymalizacji gier ledwie jednym kliknięciem. Ponadto pomaga on konsumentom zrozumieć konkretne ustawienia dzięki prostym wyjaśnieniom i obrazom przed i po ich wprowadzeniu, aby rozpoznać, w jaki sposób każde ustawienie wpłynie na ich sprzęt. Aplikacja jest już teraz dostępna do pobrania we wczesnym dostępie.

• The Odyssey: Intel jest gospodarzem inauguracyjnego wydarzenia dla członków nowego programu skierowanego do entuzjastów: The Odyssey. Odyssey to dedykowany program umożliwiający wsłuchiwanie się w głos społeczności entuzjastów, angażowanie jej i wzbudzania kreatywności w dążeniu do coraz lepszych wrażeń wizualnych. Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii sprzętu i oprogramowania do obliczeń wizualnych, społecznościowych programów beta i współpracy branżowej, które poprawią tworzenie treści i doznania w grach.

Intel GameDev Boost



Intel ogłosił program marketingowy Intel GameDev Boost, którego celem jest wspieranie społeczności twórców gier, od tytułów niezależnych po największe studia, aby pomóc tworzonym przez nie grom uzyskać dostęp do miliarda komputerów PC z technologią firmy Intel w ponad 175 krajach.