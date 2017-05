GM79G, MP59G i UM69G - gamintowe monitory LG

W modelu LG 24GM79G zastosowano odświeżanie ekranu o częstotliwości 144 Hz, co oznacza, że wyświetlany obraz jest aktualizowany aż 144 razy na sekundę. Doceniają to zwłaszcza profesjonaliści - z monitorów LG 24GM79G korzystają już znane, polskie drużyny esportowe w swoich codziennych treningach. Na model ten postawiły takie zespoły jak Pompa Team, PACT, czy Izako Boars. LG 24GM79G charakteryzuje się również szeregiem funkcji, które są w stanie zapewnić graczom przewagę w ich elektronicznych bojach.



Zastosowano tu m.in. technologię AMD FreeSync, która niweluje niedoskonałości obrazu związane z przesunięciami i szarpaniem poszczególnych klatek animacji. Wrażenie rozerwanego lub szarpanego obrazu można zaobserwować, kiedy powstaje różnica pomiędzy szybkością generowania kolejnych klatek obrazu przez kartę graficzną komputera a częstotliwością odświeżania monitora.

Ekrany LG z technologią AMD FreeSync zapewniają płynny ruch postaci i innych elementów w grach nawet przy wymagających ustawieniach. Zminimalizowane opóźnienie sygnału wejściowego pozwala na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację w grze. Dodatkowo wyposażono go w tryb Dynamic Action Sync (DAS Mode), który eliminuje opóźnienie aż do 1ms, pozwalając natychmiast reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację w grze. W monitorze zastosowano także specjalną funkcję Game Mode. Daje ona możliwość wyboru ustawień monitora zoptymalizowanych dla gier typu FPS i RTS. Predefiniowane ustawienia zapewniają prawidłowe skonfigurowanie monitora z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla wymienionych typów rozgrywki. W grach FPS dodatkowy celownik generowany przez monitor w samym środku ekranu, pozwala na szybkie i precyzyjne oddanie strzału wszędzie tam, gdzie liczy się każdy ułamek sekundy, a dostęp do celownika w grze jest utrudniony lub wręcz nie ma go wcale.

Użytkownicy często grający w sieciowe strzelanki z pewnością docenią także funkcję Black Stabilizer, która zapewnia pełną widoczność, nawet w najciemniejszych lokacjach i scenach. Automatycznie wykryte ciemne obszary zostaną rozjaśnione na tyle, że prezentowane sceny nie tracą mrocznego charakteru, ale jednocześnie bez trudu da się dostrzec kryjące się w mroku postacie i przedmioty. Jeśli scena stanie się zbyt jasna, np. podczas wybuch granatu błyskowego, monitor częściowo wygasi efekt prześwietlenia, tak groźnego dla graczy FPS. W monitorze znalazła się ponadto funkcja Color Weakness oparta na algorytmie modyfikującym określone barwy, tak aby ważne treści były dobrze widoczne dla osób z zaburzeniami rozpoznawania barw. Model ten charakteryzuje się również wbudowanym gamepadem wyposażonym w 5 przycisków oraz joystick. Został on zaprojektowany z myślą o łatwym dostosowywaniu do potrzeb graczy, tak aby zwiększyć szanse na zwycięstwo.

Model LG 24GM79G wyposażono w funkcję Screen Split, która pozwala swobodnie dostosować podział ekranu do własnych potrzeb. Zaawansowane opcje obejmują aż 14 ustawień, w tym 4 różne konfiguracje trybu „obraz w obrazie". Dzięki niemu można jednocześnie pracować na głównym ekranie oraz oglądać film w małym oknie wyświetlanym na tle podstawowego obszaru. Menu ekranowe OnScreen Control pozwala kilkoma kliknięciami myszy regulować ustawienia obrazu, a wszystko to bez dotykania monitora. Opcja My Display Presets pozwala na przypisanie indywidualnych ustawień monitora do konkretnych aplikacji. Monitor posiada również funkcje chroniące wzrok. Nowa technologia Flicker Safe od LG chroni oczy przed wyczerpującym migotaniem i nadmiarem męczącego niebieskiego światła. Zaawansowane funkcje oszczędzania energii zapewniają najwyższą jakość obrazu nawet w najbardziej oszczędnych trybach jego wyświetlania.

Model UM69G to propozycja dla graczy, którzy cenią sobie szerszą perspektywę. Zastosowanie ultra panoramicznej matrycy IPS o przekątnej 29" lub 34" i proporcjach 21:9 zapewnia nie tylko większe pole widzenia niż w tradycyjnych monitorach, ale również czyste i żywe kolory niezależnie od kąta patrzenia na monitor. Kolory generowane przez ekran o rozdzielczości obrazu 2560 x 1080 (UWHD) są niezwykle naturalne i perfekcyjnie odwzorowane.



W modelu 29UM69G zastosowano szereg rozwiązań mających ułatwić rozgrywkę, m.in. technologię AMD FreeSync oraz funkcję 1ms Motion Blur Reduction, która tworzy efekt, jaki można porównać do wyświetlenia 240 klatek filmu, co skutecznie eliminuje powidoki i ogranicza rozmycie obrazu. Funkcja 1ms Motion Blur Reduction wyłącza podświetlenie podczas przełączania następujących po sobie klatek obrazu, co odpowiada wstawianiu wirtualnych, czarnych klatek i daje efekt zbliżony do wyświetlania obrazu z dwukrotnie większą częstotliwością. Poprawia się również czas reakcji zapewniając ultra płynną rozgrywkę z czasem odświeżania zredukowanym do 1ms. Ponadto monitor wyposażono w funkcję Black Stabilizer.

Monitory LG 24MP59G i 27MP59G łączą w sobie najważniejsze parametry i funkcje poszukiwane przez graczy z atrakcyjną ceną. Wyposażono je m.in. w funkcje Game Mode oraz wsparcie technologii AMDFreeSync. Monitory te mogą pracować w trybie Dynamic Action Sync (DAS Mode), a także posiadają funkcję Black Stabilizer. Podobnie jak w pozostałych modelach tutaj również zastosowano ułatwiające długotrwałą pracę i chroniące oczy rozwiązania takie jak menu ekranowe OnScreen Control, funkcję Screen Split oraz Flicekr Safe oraz ograniczający emisję niebieskiego światła tryb Reader Mode.

Monitory z serii MP59G występują w dwóch rozmiarach ekranu - 24" i 27". W obu modelach zastosowano matrycę IPS o rozdzielczości Full HD gwarantując czysty obraz i żywe, naturalne kolory niezależnie od kąta patrzenia na ekran. Funkcja SUPER Energy Saving pozwala oszczędzić jeszcze więcej energii niż było to możliwe w tradycyjnych monitorach LED i to przy zachowaniu najwyższej jakości obrazu.

CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Nowe monitory LG będą dostępne w sprzedaży w cenach:

LG 24GM79G - 1 299 PLN

LG 29UM69G - 1 399 PLN

LG 27MP59G - 949 PLN

LG 24MP59G - 699 PLN LG

34UM69G - cena zostanie podana wkrótce