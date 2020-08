GTC – GPU Technology Conference tym razem online

Czym tym razem nas zaskoczy?

Konferencja GTC – GPU Technology, która co roku jest organizowana przez firmę NVIDIA została przeniesiona do internetu. W sumie odbędzie się ponad 500 sesji oraz 16 całodniowych warsztatów. Jednak najważniejszym punktem jest wystąpienie Huanga. Podczas corocznych spotkań lubi on ujawniać wiele ciekawych nowinek technologicznych. Będzie to już jego druga w tym roku prezentacja online. Wiosną w ten właśnie sposób pokazał największy na świecie procesor graficzny GPU Ampere GA100.

Cztery godziny transmisji

Tegoroczna konferencja odbędzie się między 5 a 9 października. W ciągu tych pięciu dni poruszane będą tematy dotyczące innowacji m.in. w rozwoju sztucznej inteligencji, w grafice oraz rzeczywistości wirtualnej. NVIDIA będzie udostępniać transmisję w Ameryce Północnej, Europie, Izraelu, Indiach, Tajwanie, Japonii i Korei. Codziennie będzie można oglądać cztery godziny relacji na żywo oraz uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi.

fot. NVIDIA