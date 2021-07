Gadający spinacz wróci jako emoji?

Niedawno informowaliśmy, że Spinacz (Clippy) – asystent użytkownika w pakiecie Office 97, który (przynajmniej teoretycznie) – miał pomagać w posługiwaniu się programami biurowymi – pojawił się w jednym z nowych teł do narzędzia Microsoft Teams.

Firma najwyraźniej postanowiła pójść za ciosem i ponownie przypomnieć użytkownikom o gadającym spinaczu biurowym. Microsoft opublikował na Twitterze poświęcony Clippy'emu wpis z zapowiedzią, że jeśli otrzyma on 20 tysięcy polubień, emotikon spinacza biurowego pojawi się w pakiecie w Microsoft 365.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC