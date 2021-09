Gadżet od niedoszłego prezydenta USA

Po butach czas na odtwarzacz Donda Stem Player

Kanye West do tej pory projektował jedynie ubrania oraz buty; teraz zapowiedział własny odtwarzacz Donda Stem Player. Jest to owoc współpracy z brytyjską firmą Kano. Urządzenie służy nie tylko do odtwarzania muzyki, ale przede wszystkim do miksowana kawałków z kolejnego albumu rapera, zatytułowanego. „Donda".

Gadżet umożliwia dzielenie utworu na tzw. stemy i ich modyfikację, manipulację wokalami, partią bębnów, basu oraz dodanie efektów. Pliki można przesyłać m.in. przez moduł Bluetooth. Urządzenie ma wbudowane jednak tylko 8 GB pamięci.

Trzeba jeszcze poczekać

Odtwarzacz Donda Stem Player kosztuje 200 dolarów. Jego premiera zaplanowana jest równocześnie z ukazaniem się albumu „Donda". Termin jednak jeszcze nie jest znany.

fot. Kanye West