Gadżety tylko z rosyjskimi aplikacjami

Izba niższa rosyjskiego parlamentu (Duma) uchwaliła ustawę zakazującą sprzedaży urządzeń elektronicznych, na których nie zainstalowano wstępnie rosyjskiego oprogramowania. Dotyczy to m.in. smartfonów, komputerów oraz inteligentnych telewizorów (smart TV).

Nowe regulacje prawne nie zabraniają instalacji oryginalnego zestawu oprogramowania – nakazują natomiast dodanie jego rosyjskich odpowiedników. Według zwolenników ustawy, ma ona promować rosyjską technologię i ułatwiać mieszkańcom kraju korzystanie z kupowanych gadżetów, a czasami wręcz uświadamiać ich, że odpowiedniki zagranicznych aplikacji w ogóle istnieją. Innymi słowy, uchwalone właśnie prawo miałoby stać się odpowiednikiem przepisów wprowadzonych kilka lat temu w Unii Europejskiej, a nakazujących Microsoftowi informowanie użytkowników systemu Windows o możliwości korzystania z przeglądarek innych niż Internet Explorer.

Pełną listę urządzeń objętych przepisami oraz rosyjskiego oprogramowania, które należy na nich zainstalować, ma przygotować rząd Federacji Rosyjskiej.

Ustawa spotkała się jednak z krytyką. Przedstawiciele rosyjskiego stowarzyszenia firm handlowych oraz producentów sprzętu gospodarstwa domowego i komputerowego oświadczyli, że na niektórych urządzeniach nie da się instalować lokalnego oprogramowania. W rezultacie część zagranicznych producentów będzie zmuszona do opuszczenia rosyjskiego rynku.

Pojawiają się także obawy związane z ewentualnym użyciem wstępnie instalowanego rosyjskiego oprogramowania do szpiegowania użytkowników albo wręcz do zdalnego blokowania łączności prowadzonej za pośrednictwem kanałów takich jak sieć komórkowa czy komunikatory internetowe. Zaledwie kilka tygodniu temu (1 listopada br.) w kraju zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące „suwerennego internetu"; zapowiedziano także cykliczne testy odłączania Rosji od globalnej sieci. Daje to urzędnikom możliwość ograniczania oraz nadzorowania ruchu w krajowej sieci, choć władze twierdzą, że chcą tylko poprawić poziom bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca przyszłego roku.

fot. duma.gov.ru