Galaktyczna rzeczywistość

Po światowej premierze najnowszych flagowców Samsung, przyszedł czas na niestandardową odsłonę smartfonów nad Wisłą. Na Placu Defilad, w piątek 21 kwietnia, powstało specjalne studio, w którym mieszkańcy stolicy, jako jedni z pierwszych, mogli zapoznać się z nowym modelem Galaxy S8.

Na 30 m2, dzięki technologii VR powstała nieograniczona przestrzeń kosmiczna. Osoby, które odwiedziły strefę Samsung i x-kom, mogły zabrać się w wirtualną podróż nie z tej ziemi i poczuć jak astronauta na orbicie naszej planety. Sferyczny obraz 360° z kosmosu pozwolił na podróż statkiem kosmicznym w bezkresną przestrzeń w ciągu kilku sekund. Dzięki nowoczesnym technologiom Samsung wykorzystywanym m.in. w najnowszych smartfonach użytkownicy mogli doświadczyć, jak zaciera się granica pomiędzy wirtualnym światem, a rzeczywistością. Nowy Galaxy S8 współpracując z Gear VR pozwolił przekroczyć dotychczasowe ograniczenia wyznaczone przez tradycyjne smartfony. Uwalniając przestrzeń i wyobraźnię warszawiaków na nowo zdefiniował wrażenia z użytkowania telefonu.

Kilkadziesiąt osób, które odwiedziły specjalne studio zlokalizowane w sercu stolicy, mogło przetestować i zapoznać się z funkcjami najnowszego smartfona koreańskiej marki. Dodatkowo dla kilkunastu odwiedzających przygotowano prezenty-niespodzianki: smartfony Samsung Galaxy S8+ oraz karty pamięci Samsung micro SDXC Pro Plus 64 GB.

Samsung Galaxy S8 i S8+

Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ czerpią to, co najlepsze, z eleganckiego wzornictwa urządzeń Samsung. Oba smartfony zostały wyposażone w ekran Infinity: odpowiednio w wersjach 5,8 cala oraz 6,2 cala. Ich przedni panel niemalże w całości pokrywa gładka powierzchna, bez fizycznych przycisków i ostrych kątów. Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną obsługę smartfonu jedną ręką, zaś powłoka Corning® Gorilla® Glass 5 z przodu i z tyłu zapewnia trwałość i wysokiej jakości wykończenie całej konstrukcji.



Oprócz innowacyjnego wzornictwa firma Samsung sięgnęła po najnowsze rozwiązania technologiczne:

• Aparat wysokiej klasy: Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ zostały wyposażone w dwa aparaty: przedni o rozdzielczości 8 MP i ogniskowej F1.7 z inteligentnym autofokusem, a także tylny - z matrycą 12 MP F1.7 Dual Pixel. Oba aparaty zapewniają doskonałą jakość fotografii nawet przy słabym oświetleniu i pozwalają na precyzyjne przybliżanie czy zwiększanie ostrości. Mają również usprawnione przetwarzanie obrazów.

• Wydajny procesor: Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ wyróżniają się swoimi parametrami. W obu urządzeniach wykorzystano pierwszy w branży procesor wykonany w technologii 10 nm, który odpowiada za wysoką moc obliczeniową smartfonów. Telefony obsługują także gigabitową łączność LTE i Wi-Fi, co pozwala na szybsze pobieranie plików z sieci niezależnie od ich rozmiarów, w tempie do 1 Gbps.

• Światowy standard bezpieczeństwa mobilnego: Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ korzystają z Samsung Knox, czyli platformy zabezpieczeń o parametrach znanych z systemów funkcjonujących w sektorze obronności. Dodatkowo wykorzystywane są w nich rozwiązania biometryczne, takie jak skaner odcisków palców czy skaner tęczówki i twarzy, zapewniające bezpieczeństwo użytkownikowi. Sposób uwierzytelnienia zależy od wyboru użytkownika.



Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ mają najważniejsze funkcje znane z urządzeń z linii Galaxy:

• Wodoodporność i pyłoszczelność w klasie IP68

• Obsługa kart MicroSD do 256 GB

• Always On Display, na którym można sprawdzić godzinę lub ważne notatki, bez konieczności aktywacji całego urządzenia

• Szybkie ładowanie, także bezprzewodowe

