Galaxy A6 i A6+ - nowe smartfony Samsunga

Galaxy A6 i A6+ łączą najlepsze funkcje znane z flagowych smartfonów marki - bezramkowy wyświetlacz Infinity, zaawansowane aparaty, wyjątkowe wzornictwo, a także wygodne uwierzytelnianie przy pomocy twarzy lub skanera linii papilarnych, oferując tym samym konsumentom praktyczne smartfony codziennego użytku.

Omawiany sprzęt wyposażono w zaawansowane tylne aparaty z jasnym obiektywem (F1.7), które zapewniają wysokiej jakości zdjęcia. Model A6+ oferuje dodatkowy obiektyw z tyłu, co pozwala w prosty sposób regulować głębię ostrości i efekt bokeh, zarówno podczas robienia zdjęcia, jak i po jego zrobieniu. Przednie aparaty Galaxy A6 i A6+ wyposażono w matryce 16MP i 24MP, obiektywy F1.9 oraz regulowaną lampę błyskową LED.

Najnowsze smartfony marki Samsung sprawdzają się w zastosowaniach multimedialnych. Duży, bezramkowy wyświetlacz Infinity (odpowiednio 5,6" i 6") oraz technologia dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, mają sprawdzić się w trakcie oglądania filmów czy słuchania muzyki za pośrednictwem smartfonu.

Wydajne podzespoły w połączeniu z funkcjami, takimi jak App Pair sprawiają, że Galaxy A6 i A6+ radzą sobie z wielozadaniowością, pozwalając jednocześnie korzystać z dwóch aplikacji. Funkcja Always on Display, dostępna w modelu Galaxy A6+, zapewnia dostęp do wielu powiadomień wprost z zablokowanego ekranu urządzenia. Dla wygody użytkownika oba smartfony wspierają także technologię Near Field Communication (NFC), umożliwiając tym samym płatności zbliżeniowe.

Samsung Galaxy A6 i A6+ dostępne są w trzech eleganckich kolorach: czarnym, złotym i lawendowym.

Urządzenia zadebiutują na polskim rynku w drugiej połowie maja. Cena nie została podana.