Galaxy A9 (2018) - smartfon Samsunga z poczwórnym aparatem

"Rozumiemy zapotrzebowanie na znaczące innowacje w szybko rozwijającym się świecie napędzanym przez komunikację wizualną"- powiedział DJ Koh, President and CEO of IT & Mobile Communications Division w Samsung Electronics - "W całej linii produktów Galaxy stosujemy teraz rozwiązania technologiczne nowej generacji, by zapewnić jeszcze większe możliwości szerszej grupie konsumentów. Wraz z debiutem Galaxy A9 kontynuujemy nasze dziedzictwo w rozwoju aparatów w smartfonach".

Poczwórny aparat z tyłu smartfonu - jak on działa?

- Obiektyw z 2x zoomem optycznym umożliwia uzyskanie bogatych w szczegóły zbliżeń,

- Szerokokątny obiektyw Ultra Wide 120°umożliwia uchwycenie szerokiego kadru,

- Obiektyw głębi Depth Lens daje swobodę ręcznego ustawienia głębi ostrości i wyostrzenia fotografowanego obiektu, dzięki temu łatwiej uzyskać profesjonalnie wyglądające ujęcia,

- Dzięki 24-megapikselowej matrycy obiektywu głównego, aparat Galaxy A9 umożliwia wykonanie wyraźnych i jasnych zdjęć zarówno w jaskrawym, jak i słabym oświetleniu,

Dodatkowo optymalizator ujęć wspierany przez sztuczną inteligencję pomaga wykonać zdjęcia, błyskawicznie identyfikując obiekt i odpowiednio dostosowując ustawienia, aby uzyskać jak najlepsze ujęcie.

Smartfon ma baterię o pojemności 3720 mAh i pamięć urządzenia wynoszącą 128 GB, rozszerzaną o kolejne 512 GB (przy pomocy sprzedawanej oddzielnie karty MicroSD).

Galaxy A9 zaprojektowano w trzech kolorach: Caviar Black, Lemonade Blue i Bubblegum Pink. Dokładną specyfikację smartfonu umieściliśmy na dole materiału.

Europejska cena wyniesie 599 euro.

Specyfikacja Samsung Galaxy A9