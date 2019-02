Galaxy Fold - Samsung pokazał swój składany telefon

Galaxy Fold jest wyposażony w pierwszy na świecie 7,3‑calowy wyświetlacz Infinity Flex, który można złożyć, zmniejszając rozmiary urządzenia i zamykając ekran w środku. To wydajne urządzenie do wykonywania wielu zadań jednocześnie, oglądania filmów i mobilnych rozgrywek, które zapewni użytkownikom zupełnie nowe wrażenia i możliwości.

Galaxy Fold to efekt ponad ośmiu lat prac i wielu innowacji technologicznych i materiałowych. Debiut pierwszego prototypu składanego wyświetlacza Samsung miał miejsce w 2011 r

Cechy charakterystyczne

Materiały nowego wyświetlacza: Ekran wewnętrzny nie tylko się zgina, ale też można go całkowicie złożyć. Samsung opracował nową warstwę polimerową i stworzył wyświetlacz o ok. 50% cieńszy niż typowy wyświetlacz smartfonu. Właściwości nowego materiału sprawiają, że Galaxy Fold zachowuje elastyczność będąc równocześnie mocnym i wytrzymałym.

Nowy mechanizm zawiasów: Galaxy Fold otwiera się i zamyka niczym książka. W celu uzyskania takiego efektu, firma Samsung opracowała specjalne zawiasy z wieloma punktami domykającymi. System schowany jest w obudowie, która zapewnia smukły i elegancki wygląd urządzenia.

Nowe elementy designu: Galaxy Fold został zaprojektowany od podstaw. Skaner linii papilarnych znajduje się w miejscu, gdzie zwykle trzymamy kciuk, dlatego urządzenie można w prosty sposób odblokować. Dwa akumulatory oraz komponenty są równomiernie rozłożone, tak, aby Galaxy Fold dawał poczucie idealnego wyważenia, gdy trzymamy go w dłoni. Całości dopełniają kolory o wyjątkowym efekcie wykończenia - srebrny Space Silver, czarny Cosmos Black, zielony Martian Green i niebieski Astro.

Okno wielu zadań: Na Galaxy Fold można otworzyć do trzech aktywnych aplikacji równocześnie, łącząc np. przeglądanie stron internetowych, oglądanie wideo i chat z przyjaciółmi - wszystko na jednym ekranie.

Kontynuacja aplikacji: Przejście z ekranu na obudowie do głównego wyświetlacza jest intuicyjne i bezproblemowe. Niezależnie od aktualnie używanego ekranu, aplikacje wyświetlą te same informacje.

Samsung wyposażył Galaxy Fold w procesor nowej generacji i 12 GB pamięci RAM, by działał jak komputer. System podwójnych akumulatorów został zaprojektowany tak, by sprostać wysokim wymaganiom użytkowników. Za sprawą bezprzewodowego ładowania PowerShare, Galaxy Fold może ponadto równocześnie ładować swoje akumulatory oraz akumulatory innego urządzenia, gdy jest podłączony do zwykłej ładowarki.

Dzięki sześciu obiektywom - trzem z tyłu, dwóm w środku i jednemu na obudowie urządzenia - system aparatów Galaxy Fold jest bardzo elastyczny. Nie ma znaczenia, w jaki sposób trzymane jest urządzenie, aparat będzie zawsze gotowy, aby uchwycić moment.

W Europie Galaxy Fold pojawi się 3 maja. Trzeba będzie za niego zapłacić 2000 euro, czyli 8661 zł.