Samsung przygotowuje się do premiery nowej wersji modelu Galaxy Note 9. Urządzenie trafi do sklepów w kolorze "White", czyli po prostu białym. Do tego wszystkiego Koreańczycy dorzucą również piórko S-Pen we wspomnianej barwie, które ma za zadanie "stopić" się z obudową nowej wersji Galaxy Note 9.

Na ten moment nie wiadomo czy Galaxy Note 9 w kolorze białym pojawi się w Polsce.