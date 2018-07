Galaxy Note 9 z nową generacją rysika?

Premiera Samsunga Galaxy Note 9 jest tuż za rogiem. Wraz ze swoim nowym flagowcem Koreańczycy mają zaprezentować także ulepszoną wersję rysika S-Pen. Jeśli plotki się potwierdzą, to akcesorium doczeka się wsparcia dla łączności Bluetooth. Co to oznacza?