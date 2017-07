Galaxy Note Fan Edition oficjalnie

Pod względem wizualnym, smartfon jest podobny do pechowego pierwowzoru. Nie posiada jednak logo na przednim panelu, a z tyłu znajduje się niewielki napis "Fan Edition". Smartfon został wyposażony w nowy, bezpieczniejszy akumulator o pojemności 3200 mAh. Dla przypomnienia, awaryjny pierwowzór posiadał ogniwo 3500 mAh.



Pozostałe elementy specyfikacji są takie same. Urządzenie bazuje na 5,7-calowym ekranie Super AMOLED, procesorze Exynos 8890, 4 GB pamięci RAM typu LPDDR4 i 64 GB pamięci magazynowej UFS 2.0. Na pokładzie pracuje Android 7.0 Nougat z najnowszymi dodatkami od Samsunga, z asystentem Bixby włącznie.



Smartfon będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej, złotej i niebieskiej. Trafi do sprzedaży na koreańskim rynku od 7 lipca a jego cena wyniesie 699 600 wonów czyli w przeliczeniu około 2300 złotych. Nie wiadomo, czy urządzenie kiedykolwiek trafi do innych krajów.