Galaxy S10+ na renderach

Sam Galaxy S10+, jak widać na renderach jest bardzo podobny do modelu Galaxy S9. Na przedniej obudowie znalazło się jednak miejsce na podwójny aparat do selfie, który został umieszczony bezpośrednio w wyświetlaczu. Tylna obudowa skrywa w sobie zestaw potrójnego aparatu, który został ułożony podobnie, jak miało to miejsce we flagowym Galaxy Note 9.

Sam smartfon ma posiadać wymiary 157,5 na 75 na 7,8- milimetra i zachowa gniazdo słuchawkowe jack. Cena Galaxy S10+ może wynieść około 1000 dolarów - nie wiadomo, jak te wartości będą plasowały się w Polsce.