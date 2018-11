Galaxy S9 w kolorze Ice Blue

Ice Blue to kolorystyka, która po raz pierwszy w historii Samsunga oferuje użytkownikom gradient na tylnej obudowie. Sam kolor we wspomnianym modelu przechodzi od białego na dole do niebieskiego na górze - przód smartfona pozostaje czarny.

Na ten moment Samsung Galaxy S9 i S9+ w wariancie Ice Blue będą dostępne jedynie na rynku chiński. Nie wiadomo czy ten sprzęt pojawi się także w innych regionach świata - biorąc pod uwagę popularność tego typu rozwiązań jest to jednak bardzo prawdopodobne.