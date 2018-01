Galaxy S9 ze złączem słuchawkowym

Może to więc być dowód na to, że koreański producent nie zrezygnuje z popularnego rozwiązania. To z pewnością ucieszy osoby używające na co dzień przewodowych słuchawek.

Według dotychczasowych przecieków, S9 będzie miał jeszcze cieńsze ramki niż S8, a czytnik linii papilarnych zostanie ulokowany tyłu. Według udostępnionych informacji, smartfon będzie wyposażony w 5,8-calowy ekran otoczony bardzo wąskimi ramkami, kamerę 3D na froncie i system rozpoznawania twarzy. Obudowa będzie spełniać normy IP65/68 i w większości będzie wykonana ze szkła. W podstawowej wersji, smartfon ma zostać wyposażony w aparat z pojedynczym obiektywem.

S9 ma zadebiutować w marcu przyszłego roku, ale niewykluczone, że jego wygląd i cechy charakterystyczne zostaną oficjalnie ujawnione nieco wcześniej.