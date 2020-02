Galaxy Z Flip ze specjalnym zawiasem

Od prezentacji modelu Galaxy Z Flip rozpoczęło się tegoroczne wydarzenie Unpacked 2020, na którym koreański koncern pokazał swoje najnowsze produkty. Oprócz smartfonów serii Galaxy S20 to właśnie produkt z klapką i dużym ekranem w środku wzbudził największe emocje.

Wyświetlacz w smartfonie Galaxy Z Flip wykonany jest w technologii OLED i po rozłożeniu ma przekątną 6,7 cala. Ekran jest prawie bez ramki i pokrywa go, co ciekawe, szklana warstwa. Wszystkie składane ekrany, które widzieliśmy, miały plastikowe osłony, ponieważ do tej pory nie istniało elastyczne szkło. Plastik jest tańszy, ale bardziej miękki i łatwiejszy do uszkodzenia niż szkło. Galaxy Z Flip powinien więc mieć podobną odporność na zarysowania jak płaskie smartfony ze szklanymi wyświetlaczami.

Tego roku urządzenia są produktami młodymi i nękają je choroby wieku dziecięcego. Tak też było w wypadku Galaxy Z Flip, którego premiera opóźniła się o kilka miesięcy. Wszystko przez zawias, który powinien tak działać, by telefon można było złożyć co najmniej 200 000 razy bez uszkodzeń i widocznym załamań na wyświetlaczu. Nowy „ukryty zawias", zaprezentowany po raz pierwszy w tym modelu, ma „osłonę z włókna", która chroni cząstki stałe przed mechanizmem. Zawias jest również sprężynowy, dzięki czemu można pozostawić telefon podparty pod różnymi kątami, co Samsung nazywa „trybem Flex".

W bezawaryjność smartfonów ze składanymi wyświetlaczami prezentowanymi przez Motorolę i Samsunga nie wierzy Apple. Ten koncern opatentował własny sposób na składane ekrany, choć nic nie wskazuje na to, by i Amerykanie mogli w najbliższej przyszłości pokazać własne urządzenie tego typu.

Poza nowością w postaci ekranu Samsung i Google pokazały też specjalne aplikacje przeznaczone do modelu Galaxy Z Flip. Na przykład można ustawić telefon i odsunąć się, aby zrobić selfie, a następnie przesuwać zdjęcia za pomocą tylko górnej połowy ekranu, aby je wyświetlić. Aplikacja YouTube może również ograniczać wideo do górnej połowy, rezerwując dolną część na komentarze.

Samsung Galaxy Z Flip w Polsce dostępny będzie od 21 lutego. Można go będzie dostać w kolorze czarnym lub fioletowym w cenie 6600 zł.

