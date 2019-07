Galeria Go, czyli lekkie Zdjęcia Google'a

Galeria Go (Gallery Go) to nowa aplikacja firmy Google na urządzenia działające pod kontrolą systemu Android 8.1 (Oreo) lub jego nowszych wersji. Narzędzie przeznaczona dla osób, które nie mają niezawodnego połączenia internetowego.

Oprogramowanie jest lżejszą wersją aplikacji Zdjęcia Google (Google Photos). Można je pobrać z serwisu Google Play. Aplikacja ma rozmiar ok. 10 MB i jest przystosowana do pracy w trybie offline na smartfonach ze słabszymi procesorami.

Galeria Go porządkuje zdjęcia automatycznie, grupując je według kilku kategorii („Dokumenty", „Filmy", „Klipy wideo", „Osoby", „Przyroda", „Selfie" i „Zwierzęta"), dzięki czemu skraca się czas potrzebny do wyszukania fotografii. Możliwe jest także własnoręczne porządkowanie obrazów w folderach oraz pobieranie grafik z kart pamięci SD. Oprogramowanie oddaje ponadto do dyspozycji użytkownika narzędzia edycyjne (takie jak autokorekta i filtry).

Nowa aplikacja jest kolejnym projektem, który powstał w ramach programu Google for Nigeria. W kwietniu ubiegłego roku koncern z Mountain View przygotował lekką wersję wyszukiwarki internetowej, przeznaczoną do użycia na smartfonach ze słabymi procesorami, niewielką ilością pamięci operacyjnej i przy powolnych lub niestabilnych połączeniach z Siecią.

