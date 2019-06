GameON Summer – festiwal gamingu

Już za ponad tydzień rozpocznie się piąta edycja GameON Summer – imprezy przeznaczonej dla fanów gier komputerowych, która trwać będzie od 22 do 23 czerwca br. w Kielcach.

Wielbiciele e-sportowej rywalizacji będą mogli przystąpić do otwartych turniejów, np. w strefie Fighting Games Challenge, w której uczestnicy zmierzą się w najnowszej odsłonie Mortal Kombat 11 oraz Soul Calibur VI oraz Tekken 7. Dla spragnionych bitwy w battle royale będą czekać Apex Legends, RocketLeague i League of Legends. W strefach Ubisoftu, Cenegi i CD Projektu będzie można sprawdzić w akcji takie tytuły jak Rage 2, Total War czy Mortal Kombat 11. Nie zabraknie też The Division 2, Rainbow Six, Assassin's Creed i wielu innych hitów na ponad 150 stanowiskach w strefach wolnego grania i ponad 50 konsolach.

Gratka dla fanów piłki nożnej to m.in. walka o Puchar sekcji e-sportowej Korony Kielce i Puchar Polski Wirtualnych Klubów FIFA 19 w trybie 11v11. Wśród stref znajdziemy również Retro i EXPO. W tej ostatniej będzie można zaopatrzyć się w sprzęt gamingowy.

Driving Experience, czyli szybkie supersamochody, np. Lamborghini Huracan, Ferrari 458 Italia, Porsche 911 Carrera 2 – Martini Racing Edition, Nissan GT-R Black Edition, Ford Mustang GT S550 czy Ford Focus RS zapewnią moc wrażeń podczas przejażdżek po mieście.

Zorganizowany zostanie międzynarodowy turniej GG League w CS:GO z najlepszymi drużynami światowego rankingu, którym będzie można kibicować na żywo na specjalnie przygotowanej scenie. Udział w turnieju potwierdziły już Izako Boars, AKOPA, Dracarys, FC Dynamo Brest i Gamer Legion.

GameON Summer to nie tylko gaming, lecz także koncerty, transmisja na żywo z Gali Fame MMAi konkurs cosplay.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie wydarzenia: www.gameon-kielce.pl.