GameOn startuje w ten weekend

Finały Polskiej Ligi Esportowej za każdym razem dostarczają niesamowitych emocji zgromadzonej publice. Co więcej, by odpowiednio podgrzać temperaturę, do Kielc przyjadą najlepsi polscy komentatorzy tacy jak: Izak, Nervarien Saju, Vuzzey, Mad1, Dis, Leo czy Tybek. Oprócz głównej imprezy dla zwiedzających przygotowano także wiele innych turniejów. Wśród nich znaleźć można m.in. Mistrzostwa Polski w grę Farming Simulator - rozrywka toczyć się będzie w trzyosobowych zespołach. Ciekawie zapowiada się również amatorski turniej KPT Game CUP Spin-off w CS: GO, w którym zagra 8 zespołów.

Na imprezie nie mogło zabraknąć producenta gamingowych monitorów iiyama. Na stoisku ITHardware premierowo będzie można zobaczyć w akcji m.in. najnowszy monitor G-Master GB2560HSU Red Eagle, który w teście redakcji otrzymał najwyższą notę. Organizowana jest także specjalna promocja, w ramach której G-Master G2530HSU-B1 będzie do kupienia za jedne 559 zł. Wystawca zapewnia także rozmaite konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 10 tys. zł.

Spośród wszystkich stoisk na pewno warto również wyróżnić strefę retro, gdzie można będzie zagrać na kultowych konsolach w najbardziej popularne gry takie jak Mario, River Raid czy Pac Man. Kolejną atrakcją będzie możliwość stoczenia pojedynku na otulinowe miecze. Z kolei na stoisku firmy Cenega dostępna będzie najnowsza część serii Total War. W Kielcach swoją obecność potwierdzili także znani youtuberzy - Izak oraz Rezigiusz poprowadzą nawet warsztaty dla osób, które chciałby w przyszłości zostać streamerem. Oczywiście w trakcie trwania całej imprezy podziwiać będzie można Cosplayerów.