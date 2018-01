Gamingowe dyski SSD w technologii 3D NAND

Debiutujące nośniki są dostępne w wersji M.2 do laptopów, M.2 z radiatorem do komputerów stacjonarnych, a także w wariancie zabudowanym w adapterze PCI-Express. Nowa seria M9Pe SSD została wyposażona w zaawansowaną, 64-warstwową pamięć flash 3D NAND oraz kontroler Marvell 88SS1093, wspierany technologią PlexNitro. Jest to system optymalizujący pracę pamięci podręcznej. Seria M9Pe stawia przede wszystkim na lepszą wydajność i trwałość, zapewniając sekwencyjny odczyt/zapis do 3200/2100 MB/s oraz losowy odczyt/zapis do 400 000/300 000 IOPS.

Wykorzystane w serii M9Pe komponenty mają m.in. ułatwić prowadzenie e-sportowych rozgrywek dzięki mniejszym opóźnieniom i 20% szybszemu czasowi rozruchu w porównaniu do typowego napędu SATA. Nowa seria dysków oferuje atrakcyjny wygląd dzięki programowalnym, 3-trybowym diodom LED RGB, które zapewniają efektowny wygląd. Podobnie jak w poprzednich seriach dysków, także Plextor M9Pe jest wyposażony w radiator termiczny, który pomaga regulować temperaturę dysku podczas długich sesji grania.

Plextor M9PeY jest dyskiem SSD zamkniętym w obudowie w formacie HHHL, kompatybilnym ze slotem PCI-express. Pozwoli to wykorzystać dysk w starszych płytach głównych, które nie dysponują złączem M.2. Dodatkowo, Plextor M9PeY został wyposażony w radiator odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła. W obudowie znajdują się również diody LED, które sygnalizują pracę dysku. Cena modelu M9PeY to 525 PLN (256 GB), 880 PLN (51 2GB) oraz 1620 PLN (1 TB).

Plextor M9PeG to dysk M.2 w formacie 2280 obudowany radiatorem, którego zadaniem jest odprowadzanie ciepła wytwarzającego się podczas przesyłania danych. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić najwyższą wydajność pracy nawet przy maksymalnym obciążeniu. Ceny modelu M9PeG to 440 PLN (256 GB), 790 PLN (512 GB) oraz 1530 PLN (1 TB).

Plextor M9PeGN to nośnik M.2 w formacie 2280 bez radiatora. Dzięki temu, możliwe jest jego wykorzystanie w smukłych ultrabookach. Jego cena została ustalona na poziomie 395 PLN (256 GB), 745 PLN (512 GB) oraz 1485 PLN (1 TB).

Produkt jest objęty pięcioletnią gwarancję serwisową.