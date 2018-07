Gamingowe słuchawki Hiro - GAMMA i PSI

Jak zapewnia producent, oba nowe modele oparto na wysokiej jakości stalowej konstrukcji, zapewniającej odpowiednią wytrzymałość, a także wygodę użytkowania. Kabel zasilający został ukryty w tekstylnym oplocie, aby uniknąć kłopotliwych zagięć, pęknięć a także plątania się. Solidny oplot pozwoli również na wydłużenie bezawaryjnego działania słuchawek.

Zarówno model GAMMA, jak i PSI wyposażono w duże 50-mm przetworniki dla jak najbardziej realistycznego odzwierciedlania dźwięku. Duże, wyłożone przyjemnym w dotyku materiałem nauszniki, bardzo dobrze wyciszają dźwięki otoczenia oraz zapewniają komfort podczas nawet najdłuższych gamingowych sesji. Nowe modele headsetów to sprzęt, dopasowujący się do potrzeb każdego gracza - zarówno profesjonalnego, dla którego przewaga nad przeciwnikiem oznacza zwycięstwo w ważnym turnieju, jak entuzjastów, dla których wrota do świata zawodowego esportu dopiero się otwierają.

GAMMA oraz PSI, dla uzyskania jak najlepszych doznań z rozgrywki, wyposażono w cyfrowy dźwięk przestrzenny, pozwalający na precyzyjną lokalizację kierunku, z którego dochodzą wszelkie odgłosy. Model GAMMA posiada system 5.1, natomiast model PSI symuluje działanie aż ośmiu głośników w systemie 7.1. Pozwala to na jeszcze bardziej realistyczne odwzorowanie brzmienia pola bitwy.

Oba modele słuchawek wyposażono w mikrofon umieszczony na giętkim pałąku. Ten charakteryzuje się czułością zoptymalizowaną do rozgrywek sieciowych, dlatego komunikacja z innymi graczami będzie zawsze klarowna i pozbawiona zakłóceń. Dodatkowo w modelu PSI mikrofon można schować we wewnątrz obudowy słuchawek.

Model PSI: 129 zł

Model GAMMA: 99 zł