Gamingowe słuchawki Logitech G PRO

Zestaw słuchawkowy G PRO jest rozszerzeniem linii produktów przeznaczonych dla profesjonalnych graczy. Producent zapewnia, że słuchawki są lekkie, solidne, a także wyjątkowo wygodne, nawet podczas wielogodzinnych sesji. O doskonałe wrażenia dźwiękowe zadbają specjalne membrany Logitech G Pro-G. Dzięki nim można usłyszeć każdy detal, taki jak na przykład kroki skradającego się przeciwnika. Świetną izolację dźwięków otoczenia gwarantują nauszniki wykonane z najwyższej jakości ekoskóry. G PRO wyposażono również w znakomity mikrofon pojemnościowy, aby komunikacja przebiegała bez zakłóceń.

Słuchawki G PRO mają patronat takich wydarzeń, jak: Electronic Sports League (ESL), CS:GO Pro League, ESL One oraz ESL Premiership.

Membrany Pro-G

Membrany Pro-G zostały wykonane z hybrydowych materiałów najwyższej jakości. Dzięki temu słuchawki są w stanie dostarczyć perfekcyjne brzmienie, na które składa się bogaty i dynamiczny bas, wyraźne wysokie tony, a także niesamowicie niski poziom zniekształceń.

Ulepszona izolacja i wygoda

Słuchawki G PRO gwarantują o 50% większą izolację dźwięków z otoczenia, w porównaniu do poprzednich wersji słuchawek od Logitech G. Specjalne nauszniki stworzone z ekoskóry gwarantują maksymalną pasywną izolację dźwięków. Dzięki temu zwiększa się klarowność brzmienia oraz głośność, co sprawia, że użytkownicy mogą grać bez przeszkód, nawet w głośnym otoczeniu.

Dostępny jest również dodatkowy zestaw nauszników, stworzony z materiału przypominającego zamsz. Zestaw słuchawkowy do gier Logitech G PRO jest dostępny w kolorze czarnym. Ma lekką i wygodną konstrukcję, która łączy się za pomocą odpinanych, analogowych kabli, do których dołączono elementy sterujące głośnością.

Profesjonalny mikrofon pojemnościowy

Mikrofon pojemnościowy zastosowany w zestawie słuchawkowym G PRO wykorzystuje pop filtr, służący do wyeliminowania dźwięków związanych z szybko poruszającym się powietrzem. Dzięki temu brzmienie otrzymywanego głosu jest wyraźne i wolne od zakłóceń. Wysokiej jakości mikrofon można dowolnie wyginać, co pozwala na lepsze wychwytywanie dźwięku, szerszą charakterystykę częstotliwościową, oraz wyższą czułość, niż miało to miejsce w przypadku poprzednich zestawów słuchawkowych do gier od firmy Logitech.

Słuchawki Logitech G PRO są kompatybilne z komputerami osobistymi, konsolami (Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch), a także z urządzeniami mobilnymi.

Dostępność i cena

Urządzenie będzie dostępne w kwietniu bieżącego roku, w spodziewanej cenie detalicznej 439 zł.