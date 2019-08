Gamingowy notebook Predator Triton 900 sprosta każdej grze

Predator Triton 900 to notebook dla graczy z konwertowalnym 17,3-calowym ekranem 4K IPS z technologią Nvidia G-Sync i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Komputer wyposażono m.in. w kartę graficzną RTX 2080, sześciordzeniowy procesor Intel Core i7-9750H 2,6 GHz oraz 32 GB pamięci DDR4.



O łączność z siecią zadbają karty Killer E3000 i AC 1550. W obudowie znalazły się także dwa dyski SSD o pojemności 512 GB każdy oraz jeden jednoterabajtowy HDD. Konwertowalny ekran zamocowany na zawiasach Ezel Aero umożliwia wykorzystanie sprzętu zarówno w charakterze klasycznego laptopa, jak i tabletu do grania.



Do laptopa można podłączyć jednocześnie trzy dodatkowe ekrany. Umożliwią to dwa gniazda HDMI 2.0, jedno DisplayPort i jedno USB-C Thunderbolt 3. Gamingowy notebook można już kupić w Polsce w cenie, bagatela!, 20 000 zł.

fot. Predator