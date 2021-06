GanTrack wyrusza na łowy

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że z powodu kradzieży w 2020 roku wyrejestrowano 6910 samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Co interesujące, łupem złodziei wcale nie padały najczęściej modele klasy premium. Przestępcy wybierali najchętniej pojazdy Toyoty; za nimi uplasowały się co prawda marki premium (Audi i BMW), ale pierwszą piątkę zamykała dwójka średniaków: Volkswagen i Renault.

Liczba kradzieży od trzech lat utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie i choć jest znacznie niższa niż w rekordowym roku 1999, gdy – według policji – skradziono ponad 70 tysięcy pojazdów, to żaden właściciel czterech kółek na pewno nie zechciałby znaleźć się wśród „zaledwie” kilku tysięcy poszkodowanych.

Już się stało – i co dalej?

Zaraz po stwierdzeniu, że nasz samochód nie stoi tam, gdzie stać powinien, oczywistą rzeczą jest zgłoszenie kradzieży na policję. Zdarza się, że właściciel skradzionego pojazdu zabezpieczył się na wypadek kradzieży i zamontował w samochodzie urządzenie pozwalające namierzyć pojazd. Zazwyczaj wykorzystuje ono odbiornik systemu pozycjonowania satelitarnego – takiego jak GPS – i może wskazać położenie poszukiwanego obiektu z dokładnością do niespełna metra.

Niestety, urządzenia tego typu mają dwie podstawowe wady. Po pierwsze, systemy lokalizacji satelitarnej działają dobrze na otwartej przestrzeni, ale zawodzą w budynkach. Ukrycie samochodu w garażu lub na podziemnym parkingu wystarczy, aby moduł GPS nie był w stanie odbierać sygnałów z satelitów – nie potrafi zatem ustalić, gdzie się znajduje.

Po drugie, układ GPS może tylko określić pozycję skradzionego samochodu. Informację tę trzeba jeszcze przekazać poszukującym. Standardowo robi się to za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Złodzieje są świadomi faktu, że system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą będzie próbował przesłać dane o jego położeniu. Korzystają więc ze skanerów częstotliwości w celu odnalezienia zamontowanego w samochodzie nadajnika komunikującego się z siecią GSM lub używają zagłuszarek działających na częstotliwościach, na których pracują telefony komórkowe. Po zneutralizowaniu nadajnika GSM cały układ lokalizacyjny staje się bezużyteczny.

Kiedy GPS zawodzi

W systemie lokalizacji skradzionych pojazdów GanTrack, oferowanym przez spółkę Gannet Guard Systems, nie są wykorzystywane moduły GPS – nie da się więc go „oślepić” ukrywając auto w garażu ani na podziemnym parkingu. GanTrack bazuje na nadajniku radiowym zamontowanym w samochodzie. Sygnały emitowane przez urządzenie pozwalają namierzyć je za pomocą aparatury radiolokacyjnej.

Co istotne, nadajnik pracuje na zupełnie innych częstotliwościach niż moduły GSM – nie można więc go wykryć za pomocą skanerów sieci komórkowych ani „zakneblować” z użyciem zagłuszarki sygnału GPS/GSM. Ukrycie skradzionego pojazdu w stalowym kontenerze także nic nie daje: emitowane przez nadajnik fale radiowe wydostają się nawet przez najmniejsze nieszczelności.

Sam nadajnik jest niewielki i nie rzuca się w oczy – wygląda jak jeden z tysięcy podzespołów umieszczonych we współczesnym samochodzie. To zwyczajne czarne pudełko, które może być zamontowane gdziekolwiek, zwłaszcza że posiada własne, niezależne zasilanie. To, gdzie jest naprawdę, wie tylko pracownik firmy Gannet Guard Systems, który odpowiada za uruchomienie systemu w samochodzie klienta.

Śpi i czeka

Po zainstalowaniu gdzieś we wnętrzu pojazdu nadajnik systemu GanTrack przechodzi w tryb pasywny. Nie wysyła wówczas żadnych sygnałów, lecz oczekuje na rozkaz wybudzenia. Nadchodzi on w momencie, gdy firma Gannet Guard Systems otrzyma informację o kradzieży samochodu. Urządzenie jest wówczas zdalnie aktywowane i zaczyna emitować fale radiowe, dzięki którym możliwe jest zlokalizowanie auta.

Nadajnik ma własną baterię, która bez ładowania zapewnia zasilanie na 3–5 lat (w zależności od wersji). Odłączenie akumulatora pojazdu nie sprawi więc, że system GanTrack przestanie działać. Brak ingerencji w instalację elektryczną sprawia ponadto, że nabywca nie traci gwarancji producenta samochodu.

Żadnych prywatnych detektywów

Firma Gannet Guard Systems świadczy usługi na podstawie koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pozwolenia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spółka odpowiada za zlokalizowanie skradzionego pojazdu. Czynności niezbędne do odebrania samochodu przestępcom wykonuje policja.

Po ustaleniu miejsca, w którym znajduje się skradziony pojazd, pracownicy spółki Gannet Guard Systems kontaktują się z funkcjonariuszami odpowiedniego Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową i asystują im podczas przejmowania odnalezionego auta. Ich zadaniem jest wskazanie lokalizacji pojazdu, co jest możliwe z dokładnością do kilkunastu centymetrów. Ma to znaczenie np. w sytuacji, gdy skradzione auto zostanie zaparkowane w jednym z garaży tworzących szereg i konieczne jest precyzyjne wskazanie, w którym pomieszczeniu stoi.

Z ziemi lub z powietrza

Lokalizowanie pojazdu, który padł łupem złodziei, odbywa się z wykorzystaniem samochodów ze sprzętem radionamierniczym, a w razie konieczności – samolotów dysponujących takim wyposażeniem. Znacznie zwiększa to zasięg działania i przyspiesza odzyskanie mienia. Czas ma tu zresztą kolosalne znaczenie, bo złodzieje starając się zacierać ślady, często decydują się na szybkie rozebranie auta na części. Z tego punktu widzenia liczą się pierwsze 24 godziny od chwili zniknięcia pojazdu. Tymczasem systemy monitoringu radiowego oferowane przez Gannet Guard Systems pozwalają w ponad 90 proc. na namierzenie skradzionego samochodu w mniej niż dobę. W historii firmy nie brak przypadków, gdy wystarczała mniej niż godzina na wskazanie dokładnej lokalizacji skradzionego auta.

Firma Gannet Guard Systems korzysta z dwóch samolotów wyposażonych w urządzenia radionamiernicze. Przelot na wysokości 3 tysięcy metrów pozwala na jednorazowe poszukiwania na obszarze 300 kilometrów kwadratowych.

Akcja poszukiwawcza z wykorzystaniem samolotu rozpoczyna się w niespełna godzinę od momentu zgłoszenia kradzieży. Na pokładzie znajduje się dwóch pilotów oraz technik odpowiedzialny za obsługę aparatury elektronicznej.

Lot może trwać do 6 godzin; pozwala to na pokonanie nawet 1200 kilometrów, jednak przeciętnie poszukiwania z powietrza zajmują do 2 godzin. Rekordowo długa akcja trwała 8 godzin (samolot wymagał wówczas dodatkowego tankowania).

Czy nikt mnie nie śledzi?

Zupełnie naturalną obawą związaną z zamontowaniem nadajnika systemu lokalizacji jest to, czy przypadkiem ktoś nie wykorzystuje go w charakterze szpiega i nie śledzi właściciela samochodu. W przypadku nadajników GanTrack nic takiego nie grozi – jak wspomniano, urządzenia te pozostają w stanie uśpienia, a ich aktywowanie następuje dopiero wtedy, gdy nadejdzie wiadomość o kradzieży pojazdu.

W Polsce albo dalej

Istnieją cztery warianty systemu lokalizacji skradzionych pojazdów:

• GanTrack Silver

• GanTrack PLUS Silver

• GanTrack Gold

• GanTrack PLUS Gold

W przypadku usług typu Silver skradzione pojazdy są poszukiwane na terenie Polski. W wariancie Gold obszar ten rozszerza się na całą Europę.

W samochodach osób, które decydują się na usługi PLUS Silver i PLUS Gold, montowany jest dodatkowy nadajnik podłączony do akumulatora. Moduł ten służy do wysyłania powiadomień o zdarzeniach takich jak próba zagłuszania, demontaż nadajnika albo odłączenie zasilania głównego. Jest o tym informowany właściciel pojazdu, a firma Gannet Guard Systems rozpoczyna procedurę namierzania samochodu.

Zostań w miejscu

Nabywcy usług PLUS mają też do dyspozycji aplikację Euro Fleet PLUS (w wersji dla systemów iOS oraz Android), dzięki której mogą zaznaczyć, że pojazd powinien stać w miejscu. Jeśli samochód mimo to się poruszy, centrala firmy Gannet Guard Systems dzwoni do klienta i informuje go, że auto zostało uruchomione bez autoryzacji.

Gdyby komuś nie odpowiadało korzystanie z aplikacji, może użyć oferowanego przez firmę Gannet Guard Systems pilota – urządzenie takie (GanPilot) automatycznie dokonuje autoryzacji przejazdu, gdy znajdzie się w kabinie samochodu. Jeśli auto ruszy, ale pilota w nim nie ma, centrala spółki wszczyna alarm.

W obydwu przypadkach (użycia aplikacji lub pilota) klient dowiaduje się natychmiast o nieautoryzowanym przejeździe i może zlecić rozpoczęcie akcji namierzania.

Tańsza polisa

Z usług firmy Gannet Guard Systems korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni: wypożyczalnie samochodów lub maszyn, operatorzy flot samochodowych, przedsiębiorstwa budowlane i inne. Właściciele pojazdów z nadajnikiem GanTrack otrzymują zniżki na polisy AC od firm ubezpieczeniowych.

System GanTrack może być oczywiście stosowany nie tylko w samochodach, lecz wszędzie tam, gdzie da się zamontować nadajnik. Na liście obiektów zlokalizowanych przez spółkę Gannet Guard Systems znajdują się ciągniki siodłowe, łodzie, maszyny rolnicze, walizki z pieniędzmi, agregaty prądotwórcze, a nawet... maszt oświetleniowy skradziony z terenu budowy.

fot. Gannet Guard Systems