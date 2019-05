Garmin - nowa seria smartwatchy GPS Forerunner

Zaprojektowane przez biegaczy zegarki Forerunner wykonane zostały z lekkich materiałów, są proste w obsłudze i posiadają zawsze włączony, czytelny w świetle słonecznym wyświetlacz. Dzięki nadgarstkowemu pomiarowi tętna i całodobowemu śledzeniu aktywności pozwalają uzyskać bardzo dokładne dane na temat kondycji i postępów treningowych. Wyposażone zostały w specjalne funkcje bezpieczeństwa i monitorowania pozycji, które w razie wypadku pozwalają użytkownikom udostępniać bieżące informacje o swojej lokalizacji wybranym kontaktom alarmowym.

Nowe modele Forerunner umożliwiają korzystanie z darmowych planów treningowych Garmin Coach, które dostosowują się do możliwości zawodnika w oparciu osiągi i wyznaczone cele. Oprócz planów treningowych opracowanych z myślą o biegu na 5 km, użytkownicy Garmin mogą trenować do startu na dystansie 10 km lub półmaratonu. Wskazówek w czasie przygotowań udziela trójka doświadczonych trenerów - Jeff Galloway, Greg McMillan i Amy Parkerson-Mitchell.

Z funkcjami specyficznymi dla każdego modelu, nowe smartwatche GPS Forerunner zapewniają dostęp do zaawansowanych danych treningowych wszystkim biegaczom, niezależnie od tego, czy trenują do pierwszego biegu na 5 km, czy też mają już dziesiątki medali zdobiących ściany. Każdy zegarek został stworzony tak, by jego forma i funkcje pomagały trenować mądrzej.

Forerunner 45 i Forerunner 45S

Zaprojektowany dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem lub trenują do swoich pierwszych zawodów, smartwatch z serii Forerunner 45 jest idealnym towarzyszem na co dzień. Monitoruje tętno na nadgarstku, a wbudowany GPS pozwala śledzić tempo, odległości, interwały i wiele innych parametrów. Forerunner 45 ma 42-milimetrową kopertę, a dla osób z mniejszymi nadgarstkami powstała 39-milimetrowa wersja Forerunner 45S.

Dzięki kilkunastu wbudowanym profilom aktywności, modele Forerunner 45 pozwalają śledzić więcej niż tylko treningi biegowe. Zmierzą wysiłek podczas treningu kolarskiego, na spinningu, podczas ćwiczeń kardio lub jogi. Seria Forerunner 45 jest przez całą dobę będzie monitorować liczbę kroków, przebyty dystans, liczbę spalonych kalorii i sen. Dzięki całodziennemu monitorowaniu stresu i energii Body Battery, użytkownicy mogą skoncentrować się na swoim samopoczuciu i lepiej zaplanować swój dzień, optymalizując czas aktywności i odpoczynku. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 7 dni w trybie smartwatch i do 13 godzin w trybie GPS.

Forerunner 245 i Forerunner 245 Music

Oparty na jednym z najpopularniejszych zegarków Garmin, Forerunner 245 i Forerunner 245 Music mają jeszcze więcej zaawansowanych funkcji, które pozwalają osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Forerunner 245 Music ma wbudowaną pamięć, która pomieści do 500 utworów muzycznych, pozwala też użytkownikom synchronizować listy odtwarzania z wybranych, wstępnie załadowanych usług strumieniowego przesyłania muzyki3, takich jak: Spotify i Deezer.

Forerunner 245 i Forerunner 245 Music wyposażone zostały w narzędzia umożliwiające monitorowanie wydajności, takie jak: pomiar pułapu tlenowego, stan wytrenowania, sugerowany czas regeneracji oraz wskazania efektu treningu aerobowego i beztlenowego. Po sparowaniu z czujnikiem Running Dynamics Pod lub paskiem do pomiaru tętna, możliwe jest uzyskanie informacji na temat sześciu dodatkowych parametrów związanych z dynamiką biegu. Forerunner 245 i Forerunner 245 Music wyposażone zostały także w nadgarstkowy czujnik Pulse Ox4, który mierzy poziom saturacji krwi. Forerunner 245 i Forerunner 245 Music oferują do 7 dni pracy na baterii w trybie smartwatch, do 24 godzin w trybie GPS i do 6 godzin w trybie GPS z muzyką.

Forerunner 945

Stworzony dla profesjonalistów, Forerunner 945 to najwyższej klasy smartwatch dla biegaczy i triathlonistów, do którego pamięci wgrać można do 1000 utworów muzycznych lub synchronizować listy odtwarzania z wybranych wstępnie załadowanych serwisów streamingowych3, w tym Spotify i Deezer. Co więcej, w przerwie podczas treningu, można skorzystać z wygodnych płatności zbliżeniowych Garmin PayTM5. Niezależnie od tego, czy trenujesz na ruchliwych ulicach miast, czy w lesie, kolorowe mapy w Forerunner 945 pomogą w nawigacji nawet podczas najdłuższego treningu.

Aby pomóc sportowcom biegać lepiej, szybciej i bardziej efektywnie Forerunner 945 wyposażony został w kluczowe narzędzia do monitorowania obciążenia treningowego. Poszczególne treningi podzielone są na kategorie, w oparciu o strukturę aktywności i intensywności wysiłku. Po sparowaniu z czujnikiem Running Dynamics Pod lub paskiem do pomiaru tętna, można jeszcze głębiej prześledzić swój trening, dzięki podglądowi sześciu dodatkowych parametrów dynamiki biegu bezpośrednio na zegarku. Dodatkowe wbudowane profile aktywności, takie jak jazda na nartach, wędrówki, joga i inne, przydają się także w okresie roztrenowania. Forerunner 945 wyposażony jest w czujnik Pulse Ox4, który mierzy poziom saturacji krwi. Forerunner 945 działa do 2 tygodni na jednym ładowaniu baterii w trybie smartwatch, do 36 godzin w trybie GPS i do 10 godzin w trybie GPS z muzyką.

Forerunner 45 Series, Forerunner 245, Forerunner 245 Music i Forerunner 945 dostępne są w cenach od €199. 99 do €599. 99. Forerunner 945 jest również dostępny w zestawie triathlonowym, który zawiera niebieskie i czarne silikonowe paski, HRM-Tri, HRM-Swim w sugerowanej cenie detalicznej 749,99 EUR.