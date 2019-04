Garmin prezentuje nowe liczniki Edge 530 oraz Edge 830

Edge 530 i Edge 830 dostarczą informacji o liczbie i odległości oddanych skoków, a także czasu spędzonego w powietrzu. Aby umożliwić korzystanie z urządzeń w każdych warunkach atmosferycznych, Edge 530 wyposażono w sterowanie przy pomocy przycisków i 2.6-calowy ekran, a Edge 830 w szybki i responsywny ekran dotykowy, któremu nie straszna jest wilgoć i który można obsługiwać w rękawiczkach.

Oba urządzenia wyświetlają informacje o dynamice jazdy w czasie rzeczywistym, pomagając poprawić wyniki oraz monitorować wysiłek. Nowa funkcja ClimbPro automatycznie pokazuje przewyższenie jakie pozostało do pokonania oraz profil trasy, co pomaga rozplanować wysiłek. Urządzenia rowerowe Edge wskazują także, jak zachowuje się organizm w różnych warunkach, np. podczas upałów, powiadamia o konieczności uzupełnienia kalorii lub nawodnieniu się. Edge 530 oraz Edge 830 przechowują także historię danych z 4 ostatnich tygodni podzieloną na dane o wysiłku niskoaerobowym, wysokoaerobowym oraz anaerobowym. Dzięki temu można ocenić na ile zbilansowany jest trening i znaleźć obszary treningu, które wymagają dopracowania.

Po połączeniu urządzeń z kompatybilnymi czujnikami, urządzenia nakreślą krzywą mocy, którą można porównać do wyników osiągniętych w minionych tygodniach i miesiącach. Ci, którzy realizują plan treningowy, mogą zsynchronizować swoje wyniki pomiędzy urządzeniem Edge a serwisem Garmin Connect czy TrainingPeaks. Dzięki temu można wygodnie analizować historię oraz planować następne treningi i fazy cyklu treningowego.

Model Edge 830 pozwala tworzyć nowe trasy wprost na urządzeniu. Oba urządzenia potrafią wyznaczyć trasę na podstawie ich popularności, bazując na danych dostarczonych przez innych rowerzystów - zarówno na drodze asfaltowej, górskim szlaku czy ścieżce szutrowej. Jeżeli zboczysz z drogi lub postanowisz zawrócić wcześniej, Edge 530 i Edge 830 pomogą Ci wrócić do punktu startu. Nowe liczniki z serii Edge potrafią obliczyć trasę dwa razy szybciej, dzięki czemu nie musisz przerywać treningu, by poczekać na wskazanie nowej drogi.

Edge 530 i Edge 830 mają w zanadrzu również specjalne funkcje, które docenią miłośnicy kolarstwa górskiego. Zestawy dedykowane do tej aktywności posiadają fabrycznie wgraną i zsynchronizowaną z mapą Garmin Cycle Map aplikację TrailForks. Zawiera ona szczegółowe dane o szlakach i ścieżkach w ponad 80 krajach. Można wyświetlać je bezpośrednio na swoim urządzeniu Edge, co ułatwia znalezienie trasy odpowiedniej do poziomu umiejętności. Gdy rowerzysta zatrzyma się na szlaku, funkcja Forksight automatycznie wyświetla rozwidlenia i lokalizuje je w sieci szlaków. Podczas jazdy Edge 530 i Edge 830 potrafi zgromadzić wszystkie dane o parametrach jazdy - włączając w to liczbę skoków, ich odległość a także czas spędzony w powietrzu. Dodatkowe funkcje przeznaczone dla kolarstwa górskiego to Grit, który ocenia trudność szlaku przy pomocy GPS, danych o wysokości n.p.m. oraz danych z akcelerometru, a także Flow który mierzy jak płynnie rowerzysta pokonuje zjazd.

Edge 530 oraz Edge 830 mogą się poszczycić aż 20 godzinnym czasem pracy baterii w trybie GPS. Urządzenia są już dostępne na rynku w różnych wariantach, a ich ceny wahają się od 299,99 do 499,99 euro