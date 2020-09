Garmin prezentuje smartwatche MARQ Performance Edition

Cztery premiery

Premierowe smartwatche firmy Garmin to MARQ Driver, MARQ Adventurer, MARQ Aviator i MARQ Athlete - specjalistyczne modele przystosowane do potrzeb różnych użytkowników. W pamięci pierwszego z nich, przeznaczonego dla kierowców, zapisano aż 250 map torów wyścigowych, co ma pomóc rajdowcom osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Wbudowana funkcja timera umożliwia mierzenie czasu przejazdów oraz obliczanie ich średniej prędkości, a o wytrzymałość i bezpieczeństwo zadba pasek z gumy silikonowej i bezel powleczony węglową powłoką z elementami ceramicznymi.

Model Adventurer wyposażono w kompas z klasyczną żłobioną tarczą oraz w 46-milimetrowy bezel i kopertę ze szczotkowanego tytanu, za której stabilność odpowiada silikonowy pasek. Smartwatch zawiera m.in. czujnik temperatury.

MARQ Aviator zaprojektowano z myślą o pilotach - zegarek może pokazywać dwie dodatkowe strefy czasowe, a jego wygląd utrzymany jest w monochromatycznej stylistyce.

Ostatni model - Athlete - przystosowano do potrzeb sportowców. Informuje on o czasie niezbędnym do regeneracji użytkownika oraz przekroczonym pułapie tlenowym. Zegarek wyposażono m.in. w pulsometr.

Dla wymagających

Zegarki z serii Garmin MARQ Performance Edition to smartwatche luksusowe: cena modeli Driver, Adventurer, Aviator i Athlete wynosi kolejno 2500 euro, 1750 euro, 1950 euro i 1500 euro.

fot. Garmin