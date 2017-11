Garmin vívoactive 3 – smartwatch z płatnościami zbliżeniowymi

Płatności zbliżeniowe na nadgarstku

"Niemal każda aktywna osoba doświadczyła sytuacji, w której przez brak karty i gotówki nie mogła kupić napoju lub przekąski podczas treningu," - mówi Jakub Szałamacha, Marketing Manager Garmin Polska - "Garmin Pay - nowa funkcja vívoactive 3 rozwiązuje ten problem. Działa ona wszędzie tam, gdzie karty płatnicze - dzięki temu wychodząc z domu nie trzeba pamiętać o zabraniu portfela."

Funkcja Garmin Pay stworzona we współpracy z firmą FitPay. obsługuje karty płatnicze i kredytowe Visa and Mastercard z większości banków. Dodanie posiadanych kart do „elektronicznego portfela" Garmin Pay daje takie same możliwości co posiadanie fizycznej karty przy wygodzie posiadania ich na nadgarstku.

Przemyślana konstrukcja, inteligentna technologia

Inteligentny i stylowy vívoactive 3 wyposażono w kopertę z elementami ze stali nierdzewnej i zawsze włączony, kolorowy, czytelny w każdych warunkach ekran o wysokiej rozdzielczości. Zegarek posiada także interfejs Side Swipe, pozwalający na błyskawiczne przewijanie menu, widżetów i ekranów. Aby zapewnić wygodę użytkowania, vívoactive 3 posiada oburęczną konstrukcję - może być noszony w dowolny sposób, na dowolnym nadgarstku. Podobnie jak inne urządzenia wearable marki Garmin, vívoactive 3 jest wodoszczelny - można w nim pływać i kąpać się, a jego bateria działa do 7 dni w trybie smartwatcha i do 13 godzin w trybie GPS.

Dzięki technologii nadgarstkowego pomiaru tętna Elevate, vívoactive 3 oferuje przydatne narzędzia monitorowania kondycji takie jak szacowanie pułapu tlenowego i wieku sprawnościowego, które dostarczają wartościowych danych pozwalających oceniać postępy w treningu. Zegarek wyposażono także w całodniowy pomiar stresu i timer relaksu, pomagający w wykonaniu odprężających ćwiczeń oddechowych. Użytkownicy mogą przeglądać wykres stresu bezpośrednio na nadgarstku oraz w serwisie Garmin Connec, by identyfikować źródła obciążeń, wprowadzać zmiany w stylu życia i lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych.

Dzięki tysiącom tarcz, widżetów, pól danych i aplikacji dostępnych bezpłatnie w sklepie Garmin Connect IQ, użytkownicy mogą personalizować swój zegarek. Sprawdzaj kiedy przyjedzie Uber, zarządzaj światłami w domu przez aplikację SmartThings i odczytuj prognozę pogody w aplikacji AccuWeather MinuteCast.

Nowe funkcje sportowe, rozbudowane możliwości łączności

vívoactive 3 zaprojektowano z myślą o aktywnym stylu życia. Dzięki ponad 15 wbudowanym aplikacjom sportowym (m.in. nowym profilom do jogi, treningu kardio, roweru eliptycznego i steppera), z zegarka można korzystać wszędzie. Nowy trening siłowy sprawia, że możesz skupić się na samym ćwiczeniu - vívoactive 3 sam policzy powtórzenia, serie i czas odpoczynku. Powtarzalne ćwiczenia są nudne? Z vívoactive 3 możesz tworzyć własne treningi biegowe, kolarskie, kardio i siłowe - zaprojektuj je w Garmin Connect i pobierz bezpośrednio do zegarka.

Pozostań w łączności dzięki inteligentnym powiadomieniom z alarmem wibracyjnym, dostarczanym wprost na nadgarstek. Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem można odbierać i odpowiadać na wiadomości tekstowe a także sprawdzać powiadomienia o emailach, z aplikacji czy serwisów społecznościowych. vívoactive 3 potrafi także sterować muzyką w smartfonie, uruchamiać alarm pomagający w odnalezieniu zgubionego telefonu i sterować kamerą Garmin VIRB (sprzedawana osobno). vívoactive 3 posiada funkcję LiveTrack, która pozwala udostępniać bliskim swoją pozycję na żywo. Otrzymują oni wówczas przez email, serwisy Facebook lub Twitter zaproszenie z linkiem do śledzenia pozycji urządzenia vívoactive 3.

W ciągu dnia vívoactive 3 automatycznie synchronizuje się z aplikacją Garmin Connect Mobile, by zapisać dane i umożliwić późniejszy dostęp do nich. W Garmin Connect - bezpłatnej, sportowej społeczności online, użytkownicy mogą przeglądać swoje aktywności, treningi siłowe, poziom obciążeń i sen w postaci szczegółowych wykresów na ekranie smartfona lub komputera.

vívoactive 3 dostępny jest w trzech kolorach - czarno-stalowym, biało-stalowym oraz czarno-szarym.