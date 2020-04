Gartner opublikował nowe prognozy dla branży IT

Analizy agencji Gartner sprzed 3 miesięcy trafiły do kosza.

Wtedy prognozowano, że wydatki na IT wyniosą 3,9 mln dolarów w 2020 r. Panująca epidemia przerwała jednak łańcuchy dostaw i mocno zachwiała globalną gospodarką. Zmalał popyt na produkty technologiczne.

Nowe prognozy

Sytuacja dotknie zwłaszcza rynku półprzewodników. Przed wybuchem pandemii szacowano, że w ciągu roku jego wartość wzrośnie o 12,5%. Teraz szacuje się, że wzrost wyniesie co najwyżej 0,9%. Spowoduje to spadek przychodu o całe 55 mld dolarów. – Rozprzestrzenianie się Covid-19 na całym świecie wywołało stanowcze działania rządów w celu powstrzymania rozpowszechniania się pandemii, co będzie miało znacznie większy wpływ na popyt, niż początkowo przewidywano – skomentował Richard Gordon, wiceprezes ds. badań w Gartnerze.

Uwzględniając pamięć flash i NAND, Gartner uznał, że obszar ten mimo wszystko osiągnie jednak pozytywny wynik. Przyczyną takiego stanu rzeczy mają być niedobory, jakie wystąpiły już w 2019 r., co zapewniło dostawcom wysoki popyt i stabilne ceny. Pamięć półprzewodnikowa ma przynieść w IT 30% dochodów, generując zyski rzędu 124,7 mld dolarów. Spadek o 2,4% czeka natomiast pamięci DRAM.

Komunikatory zyskują

Nie pozostanie to jednak bez wpływu na inne produkty. – Braki półprzewodników spowodują spadek produkcji samochodów, smartfonów oraz elektroniki użytkowej, co będzie odczuwalne we wszystkich obszarach – tłumaczy Gordon. – Sektory centrum danych oraz infrastruktura komunikacyjna okażą się natomiast bardziej odporne dzięki dalszym inwestycjom wymaganym do wspierania dostępu do pracy zdalnej czy internetu.

Agencja przewiduje ponadto wzrost powszechności pracy zdalnej, bazując na ankietach przeprowadzonych wśród dyrektorów finansowych. Możliwe, że do takiej pracy przekierowane zostanie nawet 20% personelu.

fot. Pixabay