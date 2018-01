GeForce NOW - ruszają otwarte testy

Usługa GeForce NOW pozwala graczom korzystać z gier oferowanych w wielu sklepach cyfrowych. Od dziś jest to również katalog gier z platformy Uplay, czyli tytułów dla komputerów PC wydawanych przez firmę Ubisoft.

„Jesteśmy zachwyceni możliwością zaoferowania dostępu do gier PC z platformy Uplay, takich jak Tom Clancy's Rainbow Six Siege graczom, którzy nie dysponują wydajnymi komputerami. Od teraz nasze gry są dostępne dla znacznie większej liczby użytkowników komputerów PC i Mac", powiedział Chris Early, wiceprezes ds. współpracy partnerskiej i przychodów w firmie Ubisoft. „NVIDIA stworzyła wysokiej jakości rozwiązanie, które pozwala strumieniować najlepsze tytuły z franczyz Ubisoft".



GeForce NOW daje graczom swobodę korzystania z gier PC w wysokiej jakości praktycznie gdziekolwiek. Dzięki tej usłudze, użytkownicy komputerów PC lub Mac mogą łączyć się z superkomputerami w chmurze obliczeniowej, która pozwala na strumieniowanie gier w rozdzielczości 1080p nawet z jakością 120 kl./s.

Ponieważ obliczenia są realizowane w centrach danych NVIDIA, gracze mogą grać w najnowsze tytuły dla komputerów PC z maksymalnymi ustawieniami i wysoką płynnością nawet na komputerach wyposażonych w mało wydajne zintegrowane karty graficzne.

Wystarczy połączyć usługę GeForce NOW z własną biblioteką gier z popularnych platform, takich jak Uplay czy Steam, i zacząć rozgrywkę. Przewidziano także możliwość bezpośredniej instalacji gier „free to play".

GeForce NOW pozwala szybko rozpocząć grę, ponieważ wszystkie czynności obsługowe są realizowane bez interwencji gracza. Łatki i aktualizacje sterowników są instalowanie automatycznie, a ponadto system obsługuje zapisy gry w chmurze, pozwalając na granie na różnych platformach.

Usługa GeForce NOW jest regularnie aktualizowana. Wprowadzane są nowe usprawnienia, nowe gry i obsługa dodatkowych centrów danych, w tym uruchomionego właśnie w Amsterdamie już dziesiątego centrum GeForce NOW.

Dostępność



Publiczna wersja beta usługi GeForce NOW jest obecnie dostępna dla komputerów biurkowych i laptopów w większości regionów Ameryki Północnej i krajach Europy. Aplikacja GeForce NOW jest dostępna w językach angielskim, francuskim i niemieckim, a gry w usłudze są dostępne w wielu różnych wersjach językowych. Wśród z nich znalazły się m.in. PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Arma 3, Garry's Mod i Fortnite.

