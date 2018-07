GeForce NOW teraz również na urządzeniach SHIELD

SHIELD TV to urządzenie do strumieniowania multimediów oferujące jakość 4K, maksymalną wydajność oraz możliwość grania w gry PC z chmury lub z komputera z kartą GeForce, a jednocześnie umożliwiające zarządzanie inteligentnym domem.

W najbliższych dniach usługa GeForce NOW na urządzeniach SHIELD zostanie zaktualizowana do nowej edycji dostępnej obecnie na komputerach PC i Mac. Właściciele SHIELD będą mogli skorzystać z własnej biblioteki gier PC lub zakupić nowe w popularnych sklepach cyfrowych, takich jak Steam i Uplay. Takie tytuły jak Fortnite czy Tom Clancy's Rainbow Six Siege będą teraz dostępne z poziomu urządzenia strumieniującego. W serwisie będą udostępnione również nadchodzące przeboje, jak np. Shadow of the Tomb Raider.

Dzięki usłudze GeForce NOW na SHIELD można korzystać w zaciszu własnego salonu z gier PC na urządzeniu wielkości niewielkiej książki, wadze 250g i zużywającego mniej niż 10W energii.

GeForce NOW to najprostszy sposób na grę. Gier nie trzeba pobierać czy instalować, uruchamiają się niemal natychmiast, a NVIDIA zajmuje się ich wszelkimi aktualizacjami lub łatkami. Jedno konto GeForce NOW umożliwia dostęp do gier z chmury na komputerze PC, Mac lub urządzeniu SHIELD. Dzięki zapisywaniu w chmurze postępów możesz zacząć grać w domu na SHIELD, a następnie kontynuować rozgrywkę na laptopie podczas podróży.

Usługa GeForce NOW jest aktualnie dostępna jako bezpłatna wersja beta. Nowa edycja zostanie uruchomiona na urządzeniach SHIELD w przyszłym tygodniu.